腺病毒“来袭”，5岁以下儿童小心！

近日，国家卫健委发布消息称，2019年以来，全国部分地区儿童腺病毒肺炎病例与往年相比有不同程度的增加，并指出人腺病毒（Human adenovirus， HAdV）肺炎是儿童社区获得性肺炎中较为严重的类型之一，多发于6个月至5岁的儿童，尤其以2岁以下儿童居多。部分患儿临床表现重，肺外并发症多，重症病例易遗留慢性气道和肺疾病，是目前造成婴幼儿肺炎死亡和致残的重要原因之一，须高度关注。

腺病毒究竟有多厉害？受到腺病毒“袭击”的清远儿童有多少？对此，笔者采访了清远市人民医院儿科副主任医师戴汝均。

每100名住院患者中偶有一两例感染

据了解，人腺病毒可分为A到G共7个亚属，其中与呼吸道感染相关的人腺病毒主要是B、C和E亚属。病原学监测数据显示，在我国引起呼吸道感染的人腺病毒主要是B亚属7型和3型，C亚属的1型和2型也不少见，特别是在我国南方地区。人腺病毒55型也在我国呈逐渐流行的趋势。

腺病毒是一种可导致人类感染和发病的常见病原，大多数病例的症状较轻。清远市人民医院儿科副主任医师戴汝均介绍说，腺病毒一直都存在，只是最近一段时间社会各界更为关注。持续发烧、咳嗽、气喘等是腺病毒感染最为明显的症状，并没有明显的季节差异，换句话说，这种病在任何一个季节都可能发生，并不会在某个季节集中发病。

由于不同腺病毒对人体的组织嗜性不同，腺病毒感染可导致多种临床表现和疾病，包括呼吸道疾病（如普通感冒、支气管炎、肺炎等）、消化道疾病（如腹泻、胃肠炎等）、眼结膜炎、膀胱炎和神经系统疾病等。

“预计大概是每100个儿童住院患者中，有一两个患者是因为腺病毒而感染。”戴汝均说，但是基本上都是症状比较轻的，很少有重症患者。偶尔会遇到重症患者，但没有死亡病例。

但据介绍，从医学上讲，个别病例可出现重症和危重情况，甚至死亡。尤其是免疫缺陷或慢性呼吸系统疾病、心脏病等患者，感染腺病毒后引发严重疾病的风险较高。

戴汝均介绍，一般而言，重症患者死亡率比较高，但是因为不同国家、地区，由于医疗水平的差异，也有一定的区别，有的重症患者死亡率达到了30%—40%。但是医疗水平条件好的地方，有的死亡率只有10%。

症状类似流感，但暂无特效药

据了解，流行性感冒是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触进行传播。典型的症状是：急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期，所引起的并发症和死亡现象非常严重。

“腺病毒感染不同于流感，流感有特效药，可是腺病毒没有特效药可以使用。”戴汝均介绍说，这也是重症腺病毒感染患者死亡率较高的一个重要原因，腺病毒感染与流感、感冒有差别，症状也不一样，而且感冒和流感有季节性，传染性强，患者全身会有酸痛的感觉。

戴汝均介绍，各年龄段人群均可能感染人腺病毒，但是年龄阶段主要集中在几个月到5岁之间。尤其是免疫低下、慢性呼吸系统疾病、心脏病等有基础疾病患者感染后引发严重疾病的风险较高，腺病毒感染对肺损伤尤其比较厉害。

其实，腺病毒有传染性，主要发生在密闭、拥挤和潮湿的环境，如军营、学校、托幼机构、医院等，应注意加强防控。

他表示，腺病毒的发病高烧可以持续1—2周，如果引起肺炎就相对比较严重了。对肺的损伤会比较严重，有一些甚至留有后遗症。

戴口罩、勤洗手可防传染

如何得知小孩是否被腺病毒“袭击”？对于普通家长而言，这可能比较难以辨别，只能根据持续发烧、咳嗽、气喘等症状。正确的确诊方法是，及时到正规医院就诊，清远市人民医院可以通过一种鼻咽拭子检测出来。

戴汝均表示，飞沫传播是腺病毒的主要传播方式，如患者咳嗽或打喷嚏等；其次是接触传播，如手接触腺病毒污染的物体或表面，未洗手触摸口、鼻或眼睛等；再次是消化道传播，腺病毒可以通过感染者的粪便传播，例如尿布更换期间。

他建议，预防人腺病毒感染的主要手段包括戴口罩，勤洗手，避免用不洁净的手触摸眼、鼻和口，避免与患者密切接触，尤其是到公共场所等人员密集的场所戴口罩等。

如感染人腺病毒，他建议，症状轻微者应居家隔离休息，避免前往公共场所，一旦出现持续高热、咳嗽、气促等严重症状，应及时去医院就诊，重症病例需要住院治疗。

■健康小贴士

出现这些症状，可能是腺病毒感染

研究表明，腺病毒发病时主要出现在人体的眼结膜、咽部和淋巴组织并进行繁殖，可引起眼耳鼻喉、心脏、肝脏、呼吸道、消化道、泌尿道等全身多脏器感染，常发生于婴幼儿或免疫功能障碍的人群，6月～2岁为高发年龄，是导致儿童急性呼吸道感染的重要原因之一，被称为比流感病毒更“毒”的病毒。

免疫力正常的人感染腺病毒通常为轻度“良性感染”，可以自愈。个别病例可出现重症和危重情况，甚至死亡，尤其是患慢性基础疾病和免疫功能低下的人群更易出现致死性的严重感染，如器官移植、HIV感染或慢性呼吸系统疾病、心脏病等患者。但由于腺病毒感染在前期的临床表现并不明显（和普通感冒相似），很多家长因为忽视病情的严重性，且早期诊出率不高，从而导致延误最佳治疗时间，是临床中以无症状、重症、致死率较高为表现的一种疾病。

发热。最初1-3天低热，之后发展为40℃左右高热，可持续7-10天。重症、合并肺炎并发症等可持续2-3周甚至更久。

咳嗽。通常为阵发性刺激性干咳，后期可有白色黏痰，合并细菌感染后可有黄色甚至黄绿痰。部分孩子伴有结膜炎等症状，严重的可出现呼吸急促而且费力、鼻翼扇动、口周青紫等重症肺炎症状体征。严重肺炎可合并心肌炎、心衰、中毒性肝炎、中毒性脑病等，危及生命。

腹泻。腹痛腹泻、呕吐、食欲下降等，容易与普通胃肠炎混淆，小婴儿病毒感染后可诱发肠套叠等外科疾病。

眼疾。眼部充血明显，部分可发展为角膜结膜炎，眼痛、视物模糊等症状甚至可长达一个月。