雅培发布新一代三维标测系统 为房颤患者提供精准安全治疗

日前，为进一步推动我国相关疾病的研究和治疗水平，雅培正式发布了电生理领域新一代三维标测系统EnSite Precision。雅培亚太区心脏节律管理业务部门副总裁余金宝与中国医学科学院阜外心血管病医院心律失常中心副主任姚焰，南京医科大学第一附属医院心内科副主任陈明龙等众多国内外电生理专家出席了发布仪式。



雅培发布新一代三维标测系统EnSite Precision

新标准系统有助于给予病患精准安全的治疗

据《全国房颤中心建设报告》显示，房颤是临床最常见的心律失常疾病之一。我国现有超过1000万房颤患者，他们卒中的风险是无房颤人群的五倍。

“房颤是临床上较常见的心律失常疾病，最大的危害就是会导致脑卒中甚至死亡。根除这个病的办法是消融，主流方法是射频。房颤导管消融技术在国外出现后，我国医生就进行了学习并且迅速展开使用。但目前房颤的消融策略并没有完全攻克该病，是因为对它的机制认识不够明确，全世界尚处于摸索中，而且先后诞生了不同术式，如肺静脉小隔离，肺静脉大环隔离等，而肺静脉大环隔离和线性消融是最主流的术式。”姚焰指出，进行房颤治疗，目前的努力还没有达到革命性的地步，主要就是受标测系统影响，而新系统的到来，也为未来全新的治疗创造可能。



中国医学科学院阜外心血管病医院心律失常中心副主任姚焰认为EnSite Precision有助于医生应用前沿科技给予病患更精准、更安全的治疗

“EnSite Precision三维标测系统在我国上市，有助于医生应用前沿科技给予病患更精准、更安全的治疗，并让国内心脏电生理诊疗技术走向更高的水平。期待雅培能不断推出更多创新产品和技术，推动医疗健康行业的进步与发展。”姚焰还指出，“标测系统对于心电生理治疗非常重要。雅培的这一款三维标测系统代表着房颤治疗领域的全球领先科技。雅培公司一直坚持选择做开放平台，而开放平台对其他公司的产品很友好，所以在一些发展中国家受到普及和欢迎，例如越南的所有电生理三维标测系统使用的产品均是雅培生产的。因为产品的开放性，大夫就可根据病人情况，根据本地经济情况选择使用最有利于患者的方案。另外，新Precision系统增加了磁和电互相矫正弥补，在功能增强的基础上没有改变开放性和友好性，从未来的临床应用上看，有利于提高复杂疑难的治疗水平。”

新系统在应用中提高了精准性、安全性和有效性

据了解，今年1月在海南博鳌超级医院国际心脏医学中心的两台房颤射频消融术中，EnSite Precision三维标测系统实现了在中国的首次应用。目前，该系统已被成功应用于国内的四台手术中。



南京医科大学第一附属医院心内科副主任陈明龙教授分享使用体验

“我和团队率先将EnSite Precision三维标测系统成功应用于两台房颤射频消融术中，亲身感受到了三维标测系统的创新突破为房颤射频消融手术带来的便利。”已将新系统应用于临床手术的陈明龙认为，“EnSite Precision三维标测系统方便了手术方案的实施，缩短了手术时间，提高了手术的安全性和有效性。我相信，未来它将被更广泛地应用，使更多患者从前沿医疗科技中受益。”

陈明龙还表示，新一代EnSite Precision系统的精准性有了更大提升。其具有的AutoMap功能可更快地对心电信息进行智能分析，帮助医生做出更准确的判断。“因为病人的心脏是动态的，随着呼吸上下在动。以前一定要用导管做位置参考，而在上次的手术过程中，我们并没有用导管参考。

“现在三维标测强调高密度、高精度，高密度即取点多，模型逼真，高精度就是取的点要准确，电的信号质量要好，真正反应心房病变的地方。所以，通过这些标测技术把心律失常后面隐藏的组织性基础给它揭示出来，那这个揭示相对越是精准，改良就越充分，以后复发率就越低。”在陈明龙看来，在手术安全性提高的情况下，产生的负面影响也会变小。所以,他希望未来会有更多、更新的软件和技术逐渐成熟，可以在给医生带来方便的同时也给病人带来福音。

将持续满足医疗需求 惠及更多患者

余金宝介绍，新EnSite Precision系统中的AutoMap，运行速度比旧系统高10倍左右，而且更加智能精准。“EnSite Precision是彩色的动画提示，通过系统中配置的智能软件，可让医生通过颜色变化判断疾病关键部位, 更好地进行消融治疗。”余金宝表示，“EnSite Precision还给临床医生提供了更多选择机会，可以博采众长，用到他认为最好的相关标测或者治疗的导管。同时，余金宝指出，随着病人和医生接触X光线的时间变短，安全保障也增加了。



雅培亚太区心脏节律管理业务部门副总裁余金宝致辞

“雅培作为电生理领域的领导者，是市场领先的房颤整体解决方案的提供者。新一代EnSite Precision三维标测系统的上市,证明了雅培在中国引入先进医疗科技、造福国内患者的努力又取得了一次成功。未来，我们也将继续关注中国市场未被满足的医疗需求，并持续和政府、专家、行业伙伴携手，助力健康中国目标的实现。”余金宝最后表示，130年来通过改变生命健康的前沿科技和产品，雅培不断推动预防、诊断和治疗领域的创新突破，创造健康医疗未来。在电生理治疗领域，雅培致力于为中国心律失常患者提供完整的解决方案，并不断推出创新产品，帮助病人更好地管理健康、活出精彩。同时，雅培还积极携手行业伙伴，共同推动行业进步。包括帮助临床医生解决从疾病诊断、到治疗、再到愈后的相关问题，以及与相关医学协会合作，加强医生的培训和教育，让治疗方案下沉到非一线城市，惠及更多心律失常患者。