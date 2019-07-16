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学生体质健康状况将纳入学校绩效考核

胡浩、陈聪

2019年07月16日08:28 来源：新华网

中小学生处于成长发育的关键阶段。记者从15日举行的国务院政策例行吹风会上了解到，国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，其中明确提出实施中小学健康促进行动，并就行动目标和举措作出部署。

中小学健康促进行动强调，动员家庭、学校和社会共同维护中小学生身心健康。引导学生从小养成健康生活习惯，锻炼健康体魄，预防近视、肥胖等疾病。中小学校按规定开齐开足体育与健康课程。把学生体质健康状况纳入对学校的绩效考核，结合学生年龄特点，以多种方式对学生健康知识进行考试考查，将体育纳入高中学业水平测试。到2022年和2030年，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上，全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，新发近视率明显下降。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在吹风会上介绍，将进一步推进学校体育教育改革，帮助儿童青少年掌握健康知识和一到两项运动技能，做到“教会”“勤练”“常赛”，让广大儿童青少年更多走进阳光下、走向操场，改变不健康的生活方式。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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