超八成行政村生活垃圾有效处理

记者近日从农业农村部举行的新闻发布会上获悉，目前我国农村人居环境整治取得新进展：全国80%以上行政村的农村生活垃圾得到有效处理，有11个省区市通过了农村生活垃圾治理整省验收；近30%的农户生活污水得到处理，污水乱排乱放现象明显减少；2018年全国完成农村改厕1000多万户，农村改厕率超过一半，其中六成以上改成了无害化卫生厕所，受到了农民群众的普遍欢迎。

最近的统计显示，2019年上半年，全国新开工建设农村生活垃圾处理设施5万多座，农村生活污水处理设施8万多座，新开工农村户厕改造1000多万户，农村人居环境整治各项重点任务正在稳步推进。针对一些村庄环境脏乱差问题，半年来有关方面先后打响了春节战役、春季战役和夏季战役。据不完全统计，全国80%以上的村庄已经开展了清洁行动，累计清理农村生活垃圾4000多万吨，清理村沟村塘淤泥3000多万吨，清除村内残垣断壁约400多万处，一大批村庄村容村貌得到明显改善。

据了解，各有关部门加大了对农村人居环境整治的投入和推进力度，安排70亿元中央财政资金实施农村厕所革命整村推进奖补政策，安排中央预算内投资30亿元支持中西部省份整县开展农村人居环境整治，对农村人居环境整治成效明显的19个县给予激励支持。（记者常钦）