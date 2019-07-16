垃圾分类如何“拎得清”

垃圾分类是新问卷，也是新课题。

从19年前全国率先试水，到如今立法强制执行，上海的垃圾分类并非一蹴而就，而是不断试错和创新的过程。

垃圾分类说难不难，不难也难。看似举手之劳，却是系统工程，涉及政府、企业、社区、居民等多方主体，包括投放、收集、运输、处理等多个环节，需要协力推进。

垃圾分类是个技术活。“湿纸巾再湿也是干垃圾，干香菇再干也是湿垃圾”，上海人用吐槽的方式学习和传播分类知识，认真的样子让全国人民竖起大拇指点赞。“拎得清”是上海话对“得要领”的褒奖，现在成了上海人出门倒垃圾前的自我拷问。好习惯的养成不在一朝一夕，只有全民共同参与，发挥草根智慧，才有生态文明的可持续进步。

湿垃圾“破袋”弄脏手怎么办？在垃圾箱旁装上感应式洗手池。怎样让早出晚归的白领不再成为小区分类的“后进”？在定时定点投放点之外再设个错时垃圾箱。在硬性约束和人性服务之间找到平衡，考验的是社区基层治理不断顺应民意的能力。

垃圾箱房如何设置？投放时间如何确定？在协商中寻找最大公约数，垃圾分类成了很多上海小区提升自治共治能力的契机。曾被认为代表落后人际关系的“熟人社会”被赋予了新内涵，“要面子”正在内化成文明自觉的动力。从上门宣传、定点值守到“翻袋”纠错，好习惯养成的每一步都离不开志愿者的付出。很多最初对分类有抵触的居民正是看到“志愿者真辛苦”，才改变态度积极配合。正所谓“垃圾分出来，人心聚起来”。

针对“混装混运”这个长期困阻垃圾分类的短板，上海加强顶层设计，加快后端处理能力建设，让分类之路走得更加顺畅。面对“定时定点给居民带来不便”的质疑，相关职能部门不避矛盾，及时公开给予回应——定时定点是约定而不是规定，做到“一小区一方案”。 如何协调社会各方利益、如何与民意互动，都是城市精细化管理的应有之义。

“上海要当好全国推行垃圾分类的示范。”这是人们对上海城市管理水平和市民素质的期许。分类是不是越细越好？付出多少社会总成本才是合理？上海生活垃圾强制分类实施半月，难免会出现争论和问题。一位从事环保工作30余年的专家说，上海是在为全国垃圾分类做“极限试验”，这是上海应有的担当。

根据规划，2019年起，全国地级以上城市要全面启动生活垃圾分类工作；到2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统；2025年底前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。就像其它国家的分类模式未必完全符合上海的实际，大城市与中小城市、城市与农村的情况也各不相同，只有务真求实、集聚众智、勇于创新，才能做实做好垃圾分类这篇大文章。