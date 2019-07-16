健康中国有了行动“路线图”

人民网北京7月15日电 （记者白剑峰）国务院新闻办15日举行国务院政策例行吹风会。国家卫健委副主任于学军表示，健康中国行动将组织实施15项专项行动，通过政府、社会、家庭、个人的共同努力，努力使群众不生病、少生病，延长健康寿命，提高生活质量。

近日，国务院印发了《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国务院办公厅印发了《健康中国行动组织实施和考核方案》，国家层面成立健康中国行动推进委员会并印发《健康中国行动（2019—2030年）》。《意见》从全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康和防控重大疾病等三方面提出实施15项行动，并对组织实施做出部署。这些文件为实施健康中国战略绘就了“路线图”和“施工图”。

新中国成立后特别是改革开放以来，我国卫生健康事业获得了长足发展，人民健康水平持续提高，居民主要健康指标总体已优于中高收入国家平均水平。但是，人民健康还面临新的挑战，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等四类慢性病严重危害人民健康。随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化。居民健康知识知晓率偏低，吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼、不合理膳食等不健康生活方式比较普遍，由此引起的疾病问题日益突出。

健康中国行动坚持“普及知识、提升素养，自主自律、健康生活，早期干预、完善服务，全民参与、共建共享”的基本原则，注重从源头预防和控制疾病，聚焦当前影响人民群众健康的主要问题和重点疾病，突出健康促进和动员倡导。

《意见》明确实施15项专项行动。从健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等方面综合施策，全方位干预健康影响因素；关注妇幼、中小学生、劳动者、老年人等重点人群，维护全生命周期健康；针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四类慢性病以及传染病、地方病，加强重大疾病防控。有关专项行动也对残疾预防和康复服务、贫困地区居民健康促进提出了相关措施。

《健康中国行动（2019—2030年）》细化落实了15项专项行动，共提出124项主要指标，包括结果性指标、个人和社会倡导性指标、政府工作性指标。大部分指标是预期性和倡导性的指标，约束性指标基本都纳入考核方案。在这些指标的选择和确定过程中，相关部门和地方及有关专家对指标的科学性、可行性都作了充分的研究和论证。每项专项行动都有目标、有指标、有路径，不仅有政府的具体任务，还有对社会和公众的健康建议，把健康中国战略的理念和要求融入人民群众日常生产生活的方方面面，为实现从以治病为中心转向以人民健康为中心提供了有效抓手。

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 07 版）