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国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》

主要健康指标 将成干部奖惩重要参考

2019年07月16日08:27 来源：新华网

近日，国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，建立健全组织架构，依托全国爱国卫生运动委员会，成立健康中国行动推进委员会，制定印发《健康中国行动（2019－2030年）》，统筹推进组织实施、监测和考核相关工作。推进委员会主任由国务院分管领导同志担任，推进委员会办公室设在国家卫生健康委。推进委员会下设各专项行动工作组，设立专家咨询委员会。

《方案》要求，各有关部门要积极研究实施健康中国战略的重大问题，及时制定并落实《健康中国行动（2019－2030年）》的具体政策措施，提出年度任务建议并按照部署抓好工作落实，做好《健康中国行动（2019－2030年）》的宣传解读。

《方案》明确，要加强监测评估。监测评估工作由推进委员会统筹领导，各专项行动工作组负责具体组织实施，以现有统计数据为基础，依托互联网和大数据，对主要指标、重点任务的实施进度进行年度监测。推进委员会办公室组织形成总体监测评估报告，经推进委员会同意后上报国务院，适时发布监测评估报告。

《方案》强调，要做好考核工作。考核工作由推进委员会统筹领导，推进委员会办公室负责具体组织实施，专家咨询委员会提供技术支撑。围绕健康中国建设主要目标任务要求，建立相对稳定的考核指标框架。将主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标，综合考核结果经推进委员会审定后通报，作为各省（区、市）、各相关部门党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩使用的重要参考。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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