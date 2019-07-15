“大夫，我家孩子四个多月了，最近是不是到了厌奶期了？”

“大夫，我们家孩子最近喂奶怎么喂都不吃，换奶瓶也不行，她是厌奶了吗？”

“这种情况都持续两周了，孩子会不会营养不良，不长个？”

在儿童保健门诊中经常会遇到，宝妈们咨询孩子不吃奶的各种问题，同时家长们还把这段艰难的时期称为宝宝的“厌奶期”。孩子真的会有“厌奶期”吗？事实上在医学中是没有这个概念的。

为什么会有这么多孩子出现“厌奶”情况呢？

所谓厌奶，其实主要是家长的喂养出了问题，最常见的原因是——过-度-喂-养。

对于6个月以内的小婴儿，如果是纯母乳喂养，要按需哺乳；但对于奶粉喂养的孩子，好多家长认为是不是就要按时喂养，更有甚者，每顿吃多少毫升奶都要参照奶粉说明书上的量，其实这是一个误区。不管是成人还是孩子，每个人对营养的需求都有差异，所以不管采用什么样的喂养方式，顺应孩子的需求，才是喂养的关键。

顺应喂养，就是不定时、不定量按需哺乳。孩子什么时候要吃奶？要吃多少奶？医生不知道，妈妈也不知道，只有孩子自己知道。所以什么时候喂？喂多少？不要问医生，只能去观察孩子。

如何判断孩子是不是该喂奶了？

好多新手妈妈以孩子哭作为喂养的条件，在这里提醒大家，按需喂养不是按哭喂养。

第一，孩子饿了会哭，但哭不一定是饿了，也可能是其他需求；第二，孩子饿了，哭是他最后的表达方式，让孩子每顿奶都等哭了再喂，不利于亲子依恋关系的建立，所以我们首先要了解孩子饿了应该有什么样的表现。

一般来说，新生儿饥饿时可以出现觅食反射、吸吮动作或者双手舞动；婴儿会表现不安、身体动作增加、把手放的嘴里吸吮、鬼脸、烦躁等，如果这个时候妈妈毫无反应，宝宝才会用哭的方式来表达饿的需求。孩子吃饱了，会出现愉悦的表情、停止吸吮、头转开等，这时候就代表孩子吃饱了，即便奶没喝完，也不要去喂了，否则就容易出现胃肠不适，导致孩子“厌奶”等一系列的问题。

宝宝出现厌奶情况，家长如何应对？

如果宝宝出现厌奶，家长首先不要焦虑，短期内厌奶不会影响孩子的生长发育，我们应及时调整孩子的喂养方式，尽可能顺应孩子的需求喂养；另外，家长在给孩子哺乳时，尽可能选择干扰少的环境内进行，房间内最好不要有其他人，可以拉上窗帘，减少光线刺激；此时，家长应多观察孩子表现，如果孩子精神状态、睡眠等尚可，就先观察，若孩子出现发热、呕吐等其他症状，要及时到医院就诊。