案例呈现

案例1

2019年6月30日，上海普陀警方接到王女士报警，称其9岁的女儿被朋友周某某（女，49岁，江苏人）骗走，从江苏老家带至上海，并入住一家酒店。其女儿在房间内遭到一名男子的猥亵。经查证，该男子王某是某上市公司的董事长。他对女童实施犯罪后，付给周某现金1万元。目前，犯罪嫌疑人王某某、周某某已被普陀警方刑事拘留，案件正在调查中。

案例2

2018年，一位父亲准备带着3岁的儿子和8岁的女儿一起去超市。到了楼下，父亲发现没带钥匙，于是，让女儿独自坐电梯到7楼的家中找爷爷要钥匙。他和儿子在楼下等女儿。在下楼的电梯里，住在5楼的15岁韩国男孩将他女儿逼到电梯一角，用阴茎触碰她的脸，并且冲着她自慰、射精。之后，这位父亲上诉了3次才与男孩父母达成赔偿协议，同时让其搬离现居住地。

案例3

1984年，美国父亲枪杀恋童癖教练案件震惊众人。在10岁那年，父母把儿子乔迪送到了武馆学习空手道。教练杰夫·杜塞表面上和蔼可亲，实际上是恋童癖。在1年多的时间里，他多次猥亵、性侵乔迪。某天，乔迪被教练绑架，并带到一家旅馆内。其间，乔迪被教练多次性侵。随后，警方逮捕了绑架者，解救了乔迪。乔迪的父亲对孩子每天遭受着难以诉说的折磨和痛苦，难以释怀。在万般痛苦的折磨下，乔迪的父亲在罪犯被警方押回受审的途中，用枪杀了他。

专家解读

以上3个案例讲述的内容有个共同点——儿童遭遇性侵害，只是案件程度不同，儿童性别不同，结果不同。但是，性侵害对于3个未成年人的影响是终身的。

儿童性侵害离我们有多远

据2010年世界卫生组织（WHO）报道，在全世界未满18岁的少年儿童中，有性侵害经历的有20%的女童和5%～20%的男童。根据2013年～2016年审理结案的儿童性侵害案件数量推算，我国每天至少有7名儿童遭遇性侵害。

从长远来看，孩子第一次了解性，便是被坏人惊吓，对她/他来说是一个非常糟糕的体验。哪怕是最轻度的猥亵、性暴露，都会给幼小的心灵带来巨大的创伤。近年来，男孩遭遇性侵害也不容忽视，因为这类案件更为隐蔽。

犯罪者可能也是病人

根据既往文献，男性人群中，恋童癖最高可能的患病率为3%～5%，但致病原因不明。有些国家用化学阉割的方法来治疗恋童癖，但此种方法存在争议。说到底，恋童癖虽然是一种病，但是不能将其视作无法克制的一种“癖好”，更不能将其当作犯罪的理由。

父母有失职

3个案例中的父母都是失职的，没能保护好孩子，给了坏人可乘之机，这值得所有父母深思。

策略建议

正确认识性侵害

全社会要正确认识性侵害。首先，性侵害错在犯罪人而不是儿童，被害儿童需要安慰和关爱。第二，大众遇到身边有儿童遭遇性侵害后，要给予帮助而不是歧视。第三，性侵害儿童恢复集体生活后，师生应尽可能地像事件发生以前那样和她/他相处，淡化此类伤害事件的痕迹。

事前预防重于事后补救

每一次性侵害都是悲剧，与其事后补救，不如事前预防。预防性侵害的方法有两个：一是学校和家长加强监管；二是加强对孩子的性教育。

家长和学校监管要到位

首先，在学校，工作人员可以通过检查校内无人看管的区域来确保学生的安全。

第二，家长在课余时间要对孩子寸步不离。不要轻易把孩子托付给他人照顾。

第三，家长要经常检查儿童衣物有无异常，并询问相关问题，比如孩子们在哪玩，和谁一起玩等。

性教育要“得法”

正确的性教育应该在孩子全面了解性之后，让孩子从内心知道性在婚姻内和亲密关系里是美好的。然后，再讲如何预防性侵害。如果没有全面的性教育作为铺垫，只是一味灌输预防性侵害的重要性，这本身也会对孩子身心发展造成负面影响。

第一，要帮助孩子树立身体界限的意识，比如，教导孩子不在公共场合大小便、换衣服、暴露自己的隐私部位等。

第二，在合适的时候，和孩子分享身体发育、性和性行为知识，比如，和孩子聊聊谈恋爱、性行为、怀孕、生孩子是怎么回事。

第三，教会孩子如何求助和做决定。告诉孩子遇到困难要和身边的人求助，并且在做任何决定以前征求父母的同意。

第四，家长和学校要积极开展有关预防性侵害的教育，例如，不跟陌生人离开；不独自行走；遇到他人的触碰，感到不舒服就要反抗；一旦受到侵犯，要留下证据；遇到坏人如何自救等。

延伸阅读★★★

呼吁全社会关注儿童性侵害问题

儿童性侵害案件无论是从预防还是解决都存在重重困境，需要全社会共同关注，贡献力量。

首先，纠正错误观念，加强宣传教育。被侵害儿童的第一需求就是被救治和坏人依法惩处。据专家保守估计，我国性侵害案件每发生7件，只有1件会进入法律程序。家长要纠正好面子的错误观念，第一时间证据保留，并通过法律维权。

第二，司法人员需要专业培训和帮助。司法人员的专业知识不够，往往会出现反复取证、录口供，或者由于经验不足、取证不足，造成无法给犯罪嫌疑人定罪，这些会造成受害儿童的二次伤害。

第三，社会大众和媒体需要接受“如何面对性侵害儿童”的专业指导和培训。

第四，惯犯的监管需要立法推进。近几年，在多起性侵害幼女的死刑犯案例中，有不少罪犯都是以前曾因此服过刑的人员。性侵害儿童的罪犯大多患有恋童癖。恋童癖很难治愈，应该推进立法，在罪犯出狱后加强监管力度，避免刑满释放的罪犯再次制造惨剧。

第五，应大力开展性教育普及工作。通过普及性教育，家长才能知道性侵害这件事就发生在我们身边，才能重视起来，知道该如何保护孩子；孩子才能了解性的美好和如何远离、应对坏人，提高自我保护意识，减少伤害。