儿童性侵害：了解越多，受害越少

辽宁绥中县高台镇水口村小学校长王某军因涉嫌强奸、猥亵该校女学生被刑拘后，于7月1日被移交至检察机关；7月3日，上海公安证实上市公司新城控股董事长王某涉嫌猥亵女童属实。近日，接连发生的几起儿童性侵害事件再次引发舆论广泛关注。该如何识别、预防和保护儿童免受性侵害？本期我们邀请相关专家就这些问题展开分析。——编者

近期，儿童性侵害事件频发，报道屡见不鲜。如何识别、预防和保护儿童免受性侵已变得刻不容缓。“了解的人越多，受害者就会越少”。增强对儿童性侵害的认识是保护儿童、预防性侵害的关键。

性侵者如何实施犯罪

性侵害是一个人有意地在违反他人意愿情况下强迫他人与其发生性的接触，包括强奸、性接触、性虐待、性暴露或者向他人展示色情内容等。性侵害可能发生在所有年龄、性别、种族、文化、群体之中。我们尤其需要关注儿童尤其是成人对于女童的性侵害事件。

来自世界各地的研究显示：每4个性侵者中就有一个是18岁以下的未成年人；每两个性侵者中就有一个是受害者的家人或亲属；90%的性侵者都是孩子日常接触的人，比如学校的老师、课外活动的参与者、邻居、家人的朋友、儿童照看者等；至少有三分之一的性侵者自己有被性侵的童年经历，他们从来不能说出来或者他们也从来不能得到足够的支持；经常性侵的人第一次性侵或猥亵通常在青少年时期，并且他们从来没有受到惩罚或者接受相应治疗；绝大多数儿童性侵者在采取行动之前，从来不敢谈论他们挥之不去的幻想。

任何儿童都可能成为性侵的受害者。然而那些能够理解什么行为是允许的，什么行为是不允许的，理解亲密限度的孩子能够更好地识别性侵行为。他们可能敢说不，并且更可能及时地对维持或有意图的性侵表示拒绝。留守儿童由于缺乏监护人或者不理解亲密的限度，通常会成为性侵者的主要目标。

了解性侵者实施性侵的方式、手段和阶段，有助于根据性侵者的特征来保护自己的孩子。

社会学家David Finkelhor提出，性侵者实施性侵包含几个阶段，通常包括：第一，性激活（想去实施性侵行为）。性侵者有儿童的性吸引（如恋童癖）；性侵者有感到愉悦并能控制意愿的儿童；性侵者有心理问题（愤怒、抑郁、焦虑、冲动控制）；性侵者有人际关系困难；性侵者对自己的虐待。

第二，克服内部对抗的心理活动。比如每个人都有强烈的压力不去性侵儿童，除了害怕对犯罪的控告外，还有名誉和自我想象的威胁。为了实施性侵，性侵者必须克服自己内心的障碍；性侵者会找借口或者证明施虐对他们来说是合理的，他们可能会说或想“我们是相爱的”“我们有关系”“儿童也会得到一些东西”“儿童不会记住”；性侵者可能用酒精或药物去克服他们自己的抑制；性侵者可能用色情文学（尤其是儿童色情）降低他们的抑制，把行为正常化。

第三，克服实施性侵的外部障碍。性侵者有意循环操作以使施虐变得容易或者最小化引起注意的机会。他们可能会有意接近受害者，与孩子的家人建立关系；在别人面前装体面，让别人认为他是安全的，值得信任的；创造情境可以施虐但不容易被发现（照管儿童、旅行或运动）；减少被发现的机会；威胁受害者或他们的家人；减少被报告的机会（威胁，以权威的姿态，让受害者变成同谋）；减少被揭发的风险（做慈善工作或以好人的身份做掩饰）；隔离或孤立孩子离开他人，让孩子尽可能不被信任。被家庭成员忽视或虐待的孩子更可能被性侵。

第四，克服儿童对性侵的抵抗。如果性侵者想重复实施侵害又不想被发现，他们可能通过以下方法达到目的：说威胁的话或者做威胁的行为；选择那些不可能回应的受害者（被忽视的儿童、贫穷的儿童、残疾、不能跟别人交流的儿童）；让受害者感到特别；贿赂受害者顺从（礼物、款待、恭维、陷阱）；强迫；诱骗（迷惑受害者、说谎），告诉受害者，“我这样做就像你爸妈喜欢你一样”“每个人都这样”。

受害者遭受严重心理困扰

性侵害的结果很大程度上也受性侵类型、性侵发生的频率，受害者与性侵者的关系以及被性侵后治疗的支持和法律的支持的影响。

不良的影响总是以各种方式、在不同的时候发生。比如强奸导致的躯体伤害，受害者还总是遭受各种心理困扰，比如负罪感、害羞、恐惧、焦虑、愤怒、自卑、抑郁、社会隔离或不信任他人。再比如记忆损害、注意力很难集中、睡眠问题、尿失禁或者进食障碍等。受害者长大后往往也很难有健康的性关系。性侵害也可以导致受害者的破坏性行为，如自杀、自伤、暴食症/厌食症、危险性行为、酒精依赖、药物滥用等。遭受性侵害可能导致受害者也成长为性侵者。

克服被性侵的恐惧，最好的方法是寻求专业的帮助。

如何识别儿童被性侵

儿童并没有足够的知识、经验或者语言来表达他们的经历或遭遇，因为性对他们来说是个未知的世界。因此，他们会用他们的身体来表达他们的遭遇或不高兴。

如果对孩子遭受性侵害有任何怀疑，请咨询专业人员。有一些症状可能会提示你的孩子遭受性侵害或猥亵：生殖器、大腿或者身体其他部位淤青或者疼痛；生殖器或嘴巴红肿，频繁的尿路感染；明显的体重增加或减轻；怀孕、性病；对于年龄大的孩子，可能会出现进食障碍、自伤自杀、酒精或药物滥用。

有一些行为的改变也可能提示你的孩子遭受性侵害或猥亵：自我孤立，不再与人谈论日常生活，不再谈论他们做了什么，对以前喜欢的事情失去兴趣；害怕、拒绝独自去任何地方；成绩一落千丈；拒绝拥抱或亲密的身体接触；当他们洗澡的时候、进行医学检查的时候或者在泳池或沙滩的时候，不想在成人面前穿着太暴露；变得焦虑或神经质，经常哭或者生气，做事或说话像个孩子，吮吸手指或者尿床；变得食欲不振、失眠或者常常做噩梦；出现不正常的性兴趣，谈论在他们这个年龄不应该知道的性话题，模仿性行为，在公共场合自慰或模仿性噪音，增加诱惑行为；变得有侵略性。

孩子被性侵了，父母该怎么做

首先要保持冷静。记住，无论在任何情况下都不是孩子的错。相信孩子，帮助他们用语言表达出来，不要增加任何额外的描述，不要被你的关注、你的想象力和你的性知识所影响；不要让他/她重复自己的话，也不要让他重复地告诉你他们的经历；快速地陪着孩子到相关的部门（公安局或者派出所）或者通过专业人员的帮助来收集证据；关注孩子，保护孩子，不要让他们试图为自己讨回公道；如果你有疑问，或者孩子的话不清楚，你可以带孩子去咨询儿童心理治疗师。

无论如何，家长应该赞扬孩子的勇气，感谢孩子对你的信任。支持并尽快寻求专业的心理帮助，可能是最佳的选择。

儿童性侵害如何预防

没有十分安全的方式来保护儿童绝对不受侵害。但是有一些方法可以减少被侵害的风险。下面具体的几点建议可能会对你有帮助。

积极参与孩子的生活，了解那些警告的信号，让孩子在遇到不对劲的事情时更容易找到你。比如孩子表现出对特定人或事的回避；孩子有一些新奇的玩具、礼物或者额外的金钱收入；孩子有频繁的借口与性侵者接触。

对孩子每天的生活感兴趣。有策略地了解他们每天都干了些什么。

了解你的孩子在生活圈子里的那些人。知道你的孩子和谁在一起，包括其他孩子和大人。公开谈论这些人。

仔细地选择照护人员。无论是保姆、新学校，还是课外活动，都要认真挑选。

谈谈媒体的报道。告诉孩子这是他们可以和你讨论的重要问题。给他们遇到问题时大声说出来的勇气。

教孩子安全界限问题。让孩子知道身体的重要性，没有人有权触摸他们或让他们感到不舒服。

教你的孩子如何谈论他们的身体。从孩子很小的时候，教他们身体部位的名字，告诉他们身体的某些部位是私密的，如果有人摸或者触碰，需要告诉爸爸妈妈。父母也不要随意碰触孩子的生殖器。

留出时间和你的孩子待在一起，让他们有充足的时间和放松的环境与你交流。

教孩子拒绝不当的接触。让孩子们知道，他们可以对让他们感到不舒服的触摸说“不”。

让孩子知道不会因为把性侵相关的事情告诉爸妈而惹上麻烦，因为许多犯罪者用保密或威胁的方式让孩子们对性侵保持沉默。当孩子遇上问题来找你的时候，一定不要因为他们的直言不讳而惩罚他们。

和孩子谈论秘密。告诉他们什么样的秘密可以保守，什么样的不该保守。

给孩子提出新话题的机会。让孩子有机会提出自己的担忧或想法。