一次，我的朋友小D略带厌恶地对我说：“某某为什么一天要发好几条朋友圈，而且发的都是她的私事？今天吃了什么，又去哪里玩儿了，看见了什么东西……就算是什么都没有，也要发一句心情然后配上自己的美颜自拍照！说实话，我一点兴趣都没有。”

这个现象我也注意到了。某某是我朋友圈里除了微商最活跃的人。她热衷于展现自己美好的生活。虽然我们可以选择不看，但几乎每天都被迫浏览了她的生活。每个人的朋友圈里，都有这样的人。他们的行为其实并无对错。

毕竟微信朋友圈这个网络平台的设置，就是要让每个用户在圈子范围内分享生活。

在这个过程中，我们获得了不可言喻的乐趣。这大概是“浏览微信朋友圈”成为许多人日常生活重要内容的原因。

我们把这样的“展现、分享”过程，称之为“自我表露”。无论是在现实生活中的交往，还是在虚拟网络世界里，自我表露对于建立、维系关系必不可少。我们发表日常生活是展示我们的情绪，我们转发观点文章是展现我们的立场，哪怕只是一张照片，都会让他人对你的形象多勾勒一分。

但朋友圈的“自我表露”还包含着“自我塑造”“自我表演”的成分。

同现实面对面的交往不同，朋友圈的交流更加多元，也更加限制。多元在于，人们可以使用的表达方式是多样的，文字、表情、图片、视频；限制在于，我们无法获得现实交流中的神情、动作的反馈。

于是，当我们编辑一条朋友圈时，我们雕琢自己的文字、挑选好看的照片、拍有趣的视频，有选择地向他人展示一个或有趣，或有思想，或有内涵的自我，有意无意地在他人的心中塑造出一个自我形象。

但我们所塑造的形象，并不是真实的自我，而是我们经过筛选过后展现出来的自我。无论朋友圈多么丰富多彩，现实生活仍旧是冷暖自知。

可惜，并非每个人都能将朋友圈和现实生活区分清楚。有些人热爱朋友圈中的自己，超越了现实中的自己。毕竟朋友圈里，能更多地接受到正面评价。

因此，很多人热爱朋友圈中的自我，过度沉迷于虚拟形象的塑造，抽离现实生活，以至于和那些真正维系着美好生活的人际关系越走越远。

作为浏览者的我们，也在浏览朋友圈的过程中感受到源源不断的压力。看着这些编辑后的丰富人生，自己难免产生羡慕和嫉妒，进而担心自己就此平庸下去。这些情绪积攒起来，着实令人心中难受。很多人宁愿关闭朋友圈，也不想被这样的无形的影响所控制。

当我们能够看清这些矛盾时，也就意味着我们能更客观地对待“朋友圈”。“朋友圈”里似乎人人都在告诉我们，如何过好一生。而当我们去模仿他人的生活时，获得的大概只有疲累。