金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞温州站开赛

7月11日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛温州站正式开赛。此次大赛将经过初赛、复赛环节，优胜者将获得进入全国总决赛的资格。

参赛选手在导师指导下齐跳《1:1:1舞出好比例》

根据赛制安排，初赛分为“规定曲目”和“自选曲目”两个环节。每一场初赛，在导师带领舞者热身及培训之后，就进入了规定曲目环比赛环节。在规定曲目环节，广场舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面的比拼。

海坦山健身舞蹈队《我爱你中国》

此次参赛的队伍服装造型各有特色，有着极具少数民族风格的舞蹈队、穿着时尚的模特队、身穿旗袍尽显优美体态的世旗舞蹈队，她们灵动的舞姿吸引着观众目光。

灵霞模特演艺团3队《Lily.was.Here》

灵霞模特演艺团1队《时尚风韵》

人民广场舞大赛不仅有优美的舞蹈，还有着舞蹈与时尚融合的走秀表演，就像金龙鱼1:1:1黄金比例一样，舞蹈、时尚、走秀1:1:1的融合与创新，呈现给观众最有特色的广场舞大赛。队员们年龄段大多已五六十岁，但其高挑的身材、优雅的步伐丝毫不逊色于那些活跃在T台的年轻模特们！

世旗龙湾分会《蜕变》

世旗洞头分会2队《女人花》

旗袍是中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。此次大赛世旗龙湾分会、洞头分会的队员们为观众带来了各式各样的旗袍秀，各位队员穿着旗袍手持折扇，给人一种高贵雅致的美，让人不禁感叹：锦袍华贵淑女娇，玲珑曲折现苗条！

青园给力队《中国范》

活动现场，一支手持健身球的舞队，在欢快的节奏带动下，手中的健身球上下飞舞，有节奏的击打着参赛者身上的各个穴位。

现场的舞蹈导师，来自国家体育总局社体中心全国广场舞推广委员会培训导师尹宁宁表示，“在广场舞比赛中出现了越来越多的轻器械，它与普通道具的不同在于能起到健身的效果。健身球最早是作为康复医疗设备出现的，健身效果突出，能起到疏通经络、调畅气血的作用。队伍在完成舞蹈动作的同时还要准确击打身体的各个穴位，具有一定难度。”

金龙鱼展台

“贵妃”参与套圈游戏

选手在互动区合影留念

活动现场，主办方为观众们设置了多个互动区域，吸引大家参与套圈、问答等小游戏赢取金龙鱼1:1:1黄金比例调和油，让观众们不仅能观看到多姿多彩的舞蹈，还能在互动游戏中学习到“吃动均衡”的健康生活理念。

现场围观的林阿姨表示，此次活动为大家普及的食用油小知识让她受益匪浅，原来人的一生要吃掉1.18吨左右的食用油，这使如何挑“好”油、吃“好”油变得尤为重要，未来一定要依照科学知识来选择更健康的食用油，为家人烹饪出营养健康的食物

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出15支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。