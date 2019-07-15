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如何缓解孕晚期耻骨疼痛

北京电力医院产科主任医师 陈升平

2019年07月15日15:13 来源：健康报网

怀孕晚期，孕妈妈体内分泌的激素和黄体素会使韧带松弛，使骨盆的伸缩性变得稍微大点，有助于阴道分娩。如果荷尔蒙分泌过多，会使骨盆间的韧带过于松弛，造成耻骨联合过度分离，引发耻骨疼痛。一般发生在怀孕28周～30周。

疼痛一般发生在坐起、翻身和双腿张开时，所以孕妈妈要避免双腿张太开的动作；睡觉时采用侧躺，并在双腿中间放置一枕头，避免侧躺时股骨关节过度内缩引发疼痛。平时站立也要避免单脚使力，应双脚平均受力，也可使用托腹带减缓过度分离的情况。如果十分疼痛，需要卧床休息。

孕期耻骨分离疼痛程度不同。有的疼得下不了床，走不了路，产后恢复不好，还会导致体形变化和诸多妇科疾病。在孕期，医生除采用对症处理外，一般建议适当使用专业的双菱形骨盆带，用在胯部以保护耻骨和盆底组织，对于防止耻骨进一步分离，缓解耻骨疼痛具有很好的作用。

双菱形骨盆带是利用菱形结构物理学原理结合人体工程学研发的。两个菱形分别对应固定人体两侧跨部，左右平衡、前后对应，突破性地解决了现在一般骨盆带设计不合理、不好用、没效果等技术难题。这是现在产科医生比较看好的一款骨盆恢复矫正带。

孕妇使用双菱形骨盆带的注意事项：

1.位置要正确。两个菱形一定要对应固定在两侧突起的胯部，不要用在腹部。

2.使用时不要过紧。要紧而不勒，以自己感到舒适为准。

3.每次使用时间不要太长，以1小时～3小时为宜。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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