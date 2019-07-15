正式入伏！一年中最热的时候到了，养生记住四个字

一年中最热的一段日子——三伏天到来了！

俗话说：“热在三伏，冷在三九。” 三伏天是农历小暑与大暑间的一段时间，是一年中气温最高且又潮热的日子。据中国天气网报道，从今天开始，华北中南部、黄淮等地高温冒头，7月14日前后发展到鼎盛；华南大部高温增多，正式进入华北“烤”华南“蒸”模式。

气温攀高，各类健康问题接踵而来，暑热暑湿就成了我们防范的重点。

三伏天，养生重在四个字

闷热的三伏天，暑湿邪气日盛，最为“伤人”！

暑湿淤积体内，不仅让人气虚，无精打采，还会造成消化不良。暑湿很容易入侵脾胃，当暑湿困脾时，人体就会出现食欲不振，腹泻等症状。

因此，三伏天养生，重点就在于“防暑祛湿”。

防暑祛湿记住这两招

◎防中暑：自制两杯度暑茶

桑拿天，中暑不是什么罕见事儿。防中暑，不妨给自己和家人做点度暑茶饮。

乌梅茶用于虚热消渴：将乌梅和甘草按5:1比例(也可根据个人口味适当调节)放入锅中，加水煮10分钟，取汤汁冲泡绿茶即可。

枸杞茶用于清热防暑：将枸杞10克、薄荷3克、五味子12克、菊花6克放进茶杯里，冲入沸水加盖闷泡10分钟至味道渗出即可。

提醒，高温夏季如果出现头晕、胸闷等症状，得去通风阴凉的地方休息，让身体降温；如果出现了呕吐、全身酸痛等症状可以喝点儿淡盐水、绿豆汤，同时服用霍香正气散等防暑降温的药物。

◎防湿气：煮粥时加点荷叶

夏天最大的邪气就是湿，这时很多人的脾胃功能低下，会经常感觉胃口不好，容易腹泻，出现舌苔白腻等，所以不妨多吃一些能健脾利湿的食物。比如在煮粥时适当加一些荷叶，既能清凉解暑，又能补养身体。

荷叶味道清香，略有苦味，可醒脾开胃，有消解暑热、养胃清肠的作用。

具体做法：取新鲜荷叶1张、大米50克，将鲜荷叶洗净切丝，大米淘净，将荷叶水煎取汁，去渣，加大米煮成稀粥服食，每天1剂，连服3~5天。

本文参考资料：

①《健康时报》2016-06-03《防暑湿常喝荷叶茶》

②《健康时报》2017-07-28《非洲友人中国热中暑不奇怪！》

③《健康时报》2014-05-22《健康度夏要四防》