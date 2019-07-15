对养老金持续发展要有信心

如今人们谈到养老金话题，不再谈“老”色变。疑虑在减少，信心在增加。这样的信心来自于社会保障制度不断完善和社保基金结余持续增加，养老金待遇水平逐年提高。我们有理由相信，通过凝聚共识，形成改革合力，采取切实有针对性措施，我国养老保险制度一定具备应对老龄化冲击和挑战的能力，社会保障事业一定能在更高水平基础上实现可持续发展。

近日，一则“养老金2035年或将耗尽结余，‘80后’可能成为无养老金可领一代”的新闻，成为社会热点。其实，在几个月前，人社部有关负责人就对类似话题作出了回应，表示养老金能够按时足额支付。近日召开的国务院常务会议决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。

近年来，我国人口老龄化不断加速，养老保险收支平衡话题受到社会广泛关注。人们对养老金可持续性发展的疑虑，更多反映出对老有所养、美好生活的期待。随着讨论逐步深入，社会对待社保话题也在越来越理性。一个直观的变化是，如今人们谈到养老金话题，不再谈“老”色变。疑虑在减少，信心在增加。

这样的信心来自于社会保障制度不断完善和社保基金结余持续增加，养老金待遇水平逐年提高。从基金规模看，人社部统计显示，2018年全年，基本养老保险基金总收入55005亿元，基金总支出47550亿元，年末基本养老保险基金累计结存58152亿元。从待遇来看，今年企业退休人员基本养老金迎来15年连涨，各项社保基金运行继续保持总体平稳。

所谓“80后”可能成为无养老金可领一代，其实是个伪命题。早在本世纪初，我国就决定设立全国社会保障基金，作为专门用于人口老龄化的战略储备基金，以应对我国人口老龄化给养老保障等方面带来的压力。同时，我国成立全国社会保障基金理事会，负责管理全国社会保障基金这笔“保命钱”。截至2018年底，全国社会保障基金资产总额已近3万亿元，为我国养老保障提供着强有力的资金支持。

当然，对于那些质疑和担忧的声音，也应给予足够重视。进入新世纪以来，我国社会老龄化日益加深。预计到本世纪30年代，我国将进入人口老龄化高峰期。人口老龄化将导致养老保障压力不断增大，养老金可持续发展仍面临巨大挑战——这些挑战有眼前的，也有长远的。从当前看，结构性矛盾依然是养老保险制度运行的主要挑战。由于地区间发展不平衡，各地养老保险单位缴费比例不统一，基金结余差异也非常大。从长远来看，在人口老龄化形势下，养老保险抚养比逐年下降，对养老保险的影响比较大。直观地说，抚养比下降，意味着缴费的人少了，领钱的人多了，如果持续下去，不采取积极应对措施，会给养老保险可持续发展带来挑战。

养老保险时间跨度大，持续保持增收是保证养老无忧的基石。对此，中央高度重视，制定了一揽子积极、综合的应对措施。比如，在财政投入方面，为确保退休人员基本养老金发放，我国不断加大对基本养老保险的财政投入，今年中央财政安排企业职工基本养老保险补助资金5285亿元，重点向中西部地区和老工业基地省份倾斜；从投资运营看，2018年以来，无论是养老保险基金委托投资，还是到账资金都有较大幅度的增加；从去年起实施的企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，则有利于帮助一些出现基金当期收支失衡的统筹地区缓解压力。据测算，2019年中央调剂基金规模将达到6000亿元左右，受益省份受益规模将达到1600亿元左右，能够进一步缓解基金缺口较大地区养老金支付压力。

过去几十年，人们见证了我国社会保障体系建设从无到有，从覆盖劳动者到覆盖全民的过程。作为一个人均收入处于中等水平的发展中大国，目前我国参加各项基本养老保险的总人数超过9.4亿人，建立起了世界上规模最大的基本养老保险体系，堪称社会保障发展的奇迹。眼下，面对诸多挑战与困难，我们也有理由相信，通过凝聚共识，未雨绸缪，形成改革合力，采取切实有针对性措施，我国养老保险制度一定具备应对老龄化冲击和挑战的能力，社会保障事业一定能在更高水平基础上实现可持续发展。