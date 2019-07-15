环境治理不能遗漏噪音污染

前不久，生态环境部公布今年5月全国“12369”环保举报办理情况，噪声污染举报占41.4%。日前，江苏省徐州市中级人民法院公布了一起村民翻盖新房燃放鞭炮产生噪声、造成邻家种兔养殖损失案件的二审判决结果，燃放方赔偿养殖户44万余元。（7月10日《人民日报》）

有调查显示，我国城市声监测夜间1/4不达标，也就是说有1/4的城市睡在噪音中，这让人看到了城市噪音污染的肆虐程度。对于噪音污染危害，很多人虽深受其扰，却并没引起足够重视。一方面，噪音污染存在因果认定难、损失量化难等特点，而且很多城市缺乏专业的噪音检测设备、没有足够的执法人员。另一方面，噪音污染防治存在“九龙治水水难治”的问题，环保、公安、交通、文化、工商等部门都肩负环境噪声监管职责，执法中就容易出现交叉和脱节现象。

近年来，各级政府部门对环保越来越重视，公众环保意识也不断加强。水、大气、土壤等传统污染经过治理有了很大改观。噪音污染不能成了环境治理的真空地带。要突破噪音污染的治理困境，需要城市管理者加大对噪音污染治理的投入；尽快解决多头交叉管理等问题，明确相关部门的监管职责。同时，提高公众对噪音污染危害的认识、防备意识和维权意识，还要畅通维权渠道，降低维权成本。

治理噪音污染作为一项系统工程，需要执法部门联合执法、重拳出击，也需要各行各业加强自律，更需要每个人的积极参与。要像治理水、大气、土壤等污染一样，对噪音污染进行有力整治，为公众营造良好的生活环境。