含糖饮料可能增加患癌风险

法国研究人员最新发现，饮用含糖饮料与患癌风险之间存在显著关联，就算是喝纯果汁也可能增加患癌风险。研究人员建议，出于健康考虑，最好少喝含糖饮料。

法国巴黎第十三大学等机构研究人员近日在《英国医学杂志》上刊文介绍，他们在2009年至2018年间针对10万余名法国成年人展开研究。这些人在研究开始时是健康的，平均年龄为42岁，21%为男性，79%为女性。研究内容包括他们的含糖饮料摄入量以及他们在多年随访期内的患癌状况。

结果显示，每天饮用含糖饮料100毫升，总体患癌风险会增加18%，患乳腺癌的风险更是高出22%。即便是喝纯果汁也会提高总体患癌风险。

研究并未发现饮用添加人工甜味剂的无糖饮料与患癌风险之间存在关联。不过研究人员指出，这可能与人们本就较少饮用这类饮料有关。

研究人员分析认为，饮料中的糖可能对内脏脂肪、血糖水平等产生影响，进而增加患癌风险。此外，饮料中的添加剂等物质也可能起到一定作用。

研究人员说，这只是一项观察性研究，相关结果还有待其他大规模研究验证，但研究结果从某种程度上说明加征糖税、加强含糖饮料营销管理等措施可能有助降低癌症发病率。