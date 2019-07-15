亲密关系暴力多发，怎样将伤害降到最低？

自反家暴法实施三年以来，越来越多的受害者有了用法律保护自己的意识，越来越多的相关部门向受害者伸出援助之手。但在现实生活中，挑战依然存在……

发生在亲密关系间的暴力事件，一直在制止，一直在呼吁，但依然不断曝出。

近日，四川省巴中市平昌县公安局破获一起血案：一男子带妻子到歌舞厅请朋友唱歌，妻子频繁“切歌”引发该男子不满。回到酒店房间后，丈夫动手打妻子，期间，妻子被丈夫“翻旧账”，讲述了婚内“出轨”的事情，结果被丈夫活活打死。目前，嫌疑人周某已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

在网络上，男子在公共场合对女友大打出手的视频也不时被曝光。这些发生在亲密关系间的暴力事件让人触目惊心，令人深思。自反家暴法实施三年以来，越来越多的受害者有了用法律保护自己的意识，越来越多的相关部门向受害者伸出援助之手。但在现实生活中，挑战依然存在。夫妻或情侣间应如何避免暴力情况出现？一旦有暴力迹象，又如何将自己的伤害降到最低？中国妇女报·中国女网记者对此采访了相关专家。

不敢求助让家暴升级

2018年，联合国的一项与性别相关的谋杀犯罪报告指出，家可能是最危险的地方，2017年全球被杀害的87000名女性中，58%死于亲密爱人和家人之手；2017年，国内140万余离婚纠纷，家庭暴力导致的离婚案件占14.86%，其中91.43%为男性施暴；近年来，妇联系统每年受理的家暴纠纷达5万件，平均每7秒钟就有一名妇女被家暴……

一系列数字足以说明发生在亲密关系间的暴力普遍而多发。

“家暴的求助比例还是远低于家暴的发生率。”红枫妇女心理咨询服务中心主任、咨询师丁娟教授直言。据红枫妇女心理公益热线统计，家暴的投诉和求助比例，大大低于国内家暴发生比例；在关于家庭问题的求助中，因家暴的求助占比不到15%。“不愿意说出来让家暴问题无法得到有效解决，而且，家暴的程度只会越来越严重。”丁娟说。

最高人民法院2015年的一则报告也印证了这样的观点：国内受害人平均遭受35次家暴后，才会选择报警。

“家暴一直存在着！而且，现在越来越多发生在亲密关系间的暴力现象不断浮出水面，也许不是一件坏事。”位于长沙的润灵婚姻家庭咨询服务中心负责人易秋菊说。她近两年一直在从事施暴者和受暴者的心理干预，给她的感受是，随着反家暴法的不断推进，受害者传统的忍耐和委曲求全的观念得以改变，越来越多的受害者敢于把自己家里的问题说出来，敢于向婚姻家庭机构或律师求助。“遭遇家暴时是否敢于求助，是制止家暴是否持续的关键所在。”

施暴背后的多重因素

从红枫妇女心理公益热线的案例来看，发生在亲密关系中的暴力行为的分布并无规律。有年龄大的，婚后遭受家暴几十年；有年轻的，恋爱期间就遭遇到男友的暴力；有同居伙伴的暴力，也有离婚后前夫的骚扰和暴力；有打工女性群体的求助，也有女博士求助……“虽然极端恶性的案件占少数，但对受害妇女造成持续性身心伤害的影响是共通的。”丁娟表示。

那么，原本因为爱走到一起的两个人，为何会发生暴力行为？

“表面上看是两人间的矛盾引发的暴力，但实际上，背后存在着很多问题，有原生家庭的问题，也有夫妻相处的问题。”近年来，易秋菊带领团队一直在做施暴者的心理干预，她发现，80%的施暴者都是原生家庭的受害者，他们或者受自己父母关系的影响，或者是在年幼时有着不幸的遭遇。“所以对于前来求助的人，我会首先帮助他们剖析原生家庭的因素。”

其次，易秋菊认为，夫妻相处之道非常重要，这包括爱的五种语言和夫妻间人际交往礼仪等。“伴侣间的暴力问题，最关键因素是情绪，当发现情绪在不断升级时，一定要及时按下情绪开关，这样不仅可以有效避免后面的恶性事件发生，还不会分裂夫妻感情。”易秋菊强调说。

对于家暴频发的现象，丁娟表示，这个问题已经有了全球性共识，家暴是性别压迫和性别歧视的产物，是性别不平等社会结构的伴生问题。

保护自己最关键

在亲密关系间发生的暴力，身体上处于弱势的女性更容易成为受害者，如何规避暴力，有效保护自己？

“最好的办法是在恋爱阶段睁大眼睛，识别出‘家暴男’。”丁娟提醒说，有案例显示，一些施暴者在家暴后常常会道歉、说好话、买礼物等，使妻子相信丈夫会在爱情感召下“浪子回头”，直到家暴不断升级，她们忍无可忍，才会想到求助或离婚……但离婚又有面子、孩子、房子等问题的掣肘，导致女性无法走出家暴阴影……

丁娟认为，家庭暴力是性别歧视的结构问题，要解决此类问题，一是要普法，让家暴男的特权变为人人喊打的过街老鼠，同时让女性充分了解自己的尊严和权利，鼓励女性勇敢走出家暴。二是严格执法，有效警示有暴力欲望的男性，依法规范自己的言行，杜绝暴力。第三，女性要有危机意识，一旦遭遇家暴，首先要保护自己的生命安全，然后找机会积极求助，同时，注意保留证据，便于离婚时争取利益更大化。

“在第一次遭遇家暴后，最好找专业的法律和心理咨询机构咨询，有助于自己更好地应对问题。”丁娟说。

“如果发现丈夫有暴力的倾向，在吵架时，要立刻跑进有锁的房间将门反锁，然后拨打亲人朋友或110等相关求助电话。”这是易秋菊经常为咨询者支的招儿。当然，如果一个有过暴力史的家庭，你还想要继续家庭的完整的话，那么就要做个长远的规划，并且要去主动学习相关婚姻家庭方面的知识。“学习如何提升夫妻间的沟通能力和爱的能力，出现问题时，不要用情绪来控制，要就事论事。”

易秋菊在谈家暴心理干预工作时表示，近两年的工作中，前来求助夫妻婚姻修复、挽回、学习夫妻关系经营的男性人数不断增加。通过不断的实践证明，男性走进来学习，改善夫妻间关系的速度和效率会比女性修复婚姻要快很多。“婚姻需要我们用心经营。夫妻间一定要用心去发现爱，感受爱，经营爱！”

易秋菊介绍说，在长沙，市妇联联合各级妇联组织，设立了多处庇护所，给暂时因家暴而躲避起来的妇女，不仅能够保证受害者安全和正常的生活起居，还会有专业的心理咨询师、律师、公安司法等介入，多部门联动去帮助其解决。易秋菊创建的机构正是长沙市妇联心理咨询室的合作方。“长沙市妇联每年还有1000堂婚姻家庭与心理健康教育的公益讲座下乡，为偏远地区的妇女保驾护航。”

另外，对于那些十分嚣张的施暴人，在公共场所公开施暴的情况，丁娟表示，此类恶性事件是在践踏妇女权利，挑战法律尊严，每个公民都有责任站出来，制止暴力或拨打110报警。反家暴是社会责任，是法律赋权。女性自己也要积极求助，争取支持，降低伤害和危险，不要逞强，激怒施暴人，可以离开现场或到人多的地方，优先规避风险。