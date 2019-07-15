要不要二宝先想清楚四个问题

要不要生二宝？这个问题自二孩政策开放后，就开始困扰了不少家庭，尤其是困扰了不少女性。虽然问题相同，但对于每个人每个家庭而言，答案却是很个性化的。

想要避免二宝对家庭带来的冲击，我们在考虑要不要二宝时应该考虑以下几个主要因素：经济成本、夫妻关系、亲子关系、婆媳关系。

经济成本

稳固的经济基础是二宝不可或缺的经济保障。我们这个年代的育儿经济成本已经不同于父母辈，生二宝意味着这些经济成本基本上都要双倍付出。的确，有一些大宝用过的物品可以重复利用，但养育二宝依然需要必要的经济支出。如果要二宝之前没有规划好充足的经济后盾，二宝出生带来的开支会很大程度上影响你的生活质量。

夫妻关系

良好的夫妻关系是家庭稳定的基石，也是面对二宝冲击的关键保障。二宝带来的养育负担和压力有可能导致夫妻关系出现问题。两个孩子需要夫妻把更多的时间精力花费在孩子的养育和家务的忙碌上面。随着养育负担的加重，也需要更多的物质保障，这些会挤占夫妻的相处时间和机会，也可能会引起夫妻之间的摩擦和矛盾，带来一系列的问题，夫妻双方若没有掌握较好的亲密关系处理技巧，就容易产生裂痕。

作为二孩的爸爸妈妈，在经历了对新生儿的欣喜期之后，会意识到自己的情感需要。二宝对于夫妻之间亲密关系的冲击隐秘而不容易被察觉，往往发生在夫妻之间由于忙碌的工作和繁重的家务而疏于沟通交流之时。

亲子关系

良好的亲子关系是二宝养育不可或缺的重要因素。二宝的到来，对大宝的冲击是成人无法想象的。如果为人父母未能处理好两个孩子之间的关系，很容易出现鸡飞狗跳的局面。

新生儿最容易吸引父母的注意力，而已经长大的大宝容易被忽略。此时的大宝如果没有得到父母及时的关注，容易出现心理问题，诸如孤僻、安全感匮乏等，甚至做出伤害二宝的行为。多一个孩子，多出来的事务不仅仅是一倍那么简单。无论是否要二宝，和大宝建立稳定良好的关系都是必要的。而当二宝出生，更需要家长有能力同时照顾两个孩子，并处理好相互间的关系。

和家中老人之间的关系

夫妻俩和家中老人之间关系是否和谐，对于二宝也很重要，这个关系处理得好是加分项，处理不好是减分项。对于双职工家庭而言，生二宝的前提是老人愿意帮忙带娃。如果家里老人给力，可以帮忙带娃，妈妈自己还能轻松些，腾出时间上班，否则就只能牺牲职业发展。

和老人关系处理不好，会因为育儿差异、生活观念的差异发生矛盾，也会在一定程度上影响夫妻关系和亲子关系。所以想要二宝之前，请先调整心态，做好接纳老人的心理准备，妥协、包容、合作不可或缺。

家有二宝的幸福是巨大的，但父母相应的付出也一定要了解。无论做出何种选择，都应是成熟考虑后的结果。