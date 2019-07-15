何应钦养生“三宝”：修养、生活、药补

在众多国民党将领当中，一级陆军上将何应钦，以其丰富的资历和卓越的才干，理所当然成为首屈一指的佼佼者。早年历任黄埔军校总教官、陆军总司令、军政部长、国防部长、行政院长等职。抗战结束后曾作为中方代表接受日军投降。到了台湾后由于受蒋介石的冷落排挤，于是淡出政界，归隐江湖。

常言道：“塞翁失马，焉知非福。”赋闲在家的何应钦，遂又开始了养生之道的研究和实践，功夫不负有心人，最终享年98岁。在一次演讲中，他曾将自己的经验概括为修养、生活和医药三个方面。

内心修养最关键

从位高权重的高级将领，到失意落寞的普通老人，何应钦依然能在宠辱不惊的心态下，实现健康长寿的目标。这一切，都要归功于其强大深厚的内心修养。儒家经典《中庸》有言：“大德必得其寿”。何应钦不但把它奉为座右铭，而且也有自己独特的理解和体悟。在他看来，一个人要在修养方面有所建树，最重要的做法莫过于“正思虑”。只有去除不正的思虑，养成恬静的心境，才能有助于长寿。因此，他主张用温和、慈良、宽宏、厚重、缄默来克服内心的猛厉、残忍、褊狭、轻薄、浮躁，从而达到内心的平静与闲适。

“宠辱不惊闲看庭前花开花落，去留无意漫观天外云卷云舒。”

反映在现实生活中，何应钦主动放弃权力，自觉远离争斗。主观上似乎是一种不得不为的明哲保身，但客观上又恰好奠定了其坚实的长寿之基。而再看与何应钦同时期遭遇相近的国民党高官，因心灰意冷、自甘沉沦而匆匆离世、难得善终者，也确实为数不少。

生活习惯很重要

何应钦的长寿，在很大程度上还得益于良好生活习惯的培养和坚持。这主要表现在三个方面：

首先，生活规律。虽然身居高位，但在日常个人习惯方面，何应钦却能做到纯朴节俭、少嗜寡欲。正如他自己所说：“我从念小学起，就养成了良好的生活习惯，且持之以恒。我常年征战南北，从不轻易改变生活规律。一不暴饮暴食，二不抽烟不嗜酒，三不近女色，四不熬夜。”

其次，夫妻恩爱。和当时好多国民党高级将官妻妾成群、贪图享乐不同的是，何应钦非常难得，做到一生只爱一人，便是自己的原配夫人。他认为：“夫妻之情远远重于权力、钱财，后者为身外之物，唯有妻子的爱、家庭的温暖才完全属于自己。”看来，家庭生活上的美满与幸福，对其长寿来说发挥了十分重要的作用。

再次，热衷锻炼。晚年的何应钦，除了经常散步、爬山、按摩之外，还特别喜欢“三打”，即打牌、打球、打猎。总之，正是通过坚持不懈的运动和锻炼，才为其健康长寿提供了有力保障。

医药保健不可少

现代人的平均寿命，和过去相比有了大幅提高，一个很重要因素就是医疗手段的不断发展进步。对此，何应钦自然也敏锐意识到了。他曾引用《寿世新编》中的一段话来阐述自己的观点：“有人素不服药者，不为无见，但须知得病从何来，当从何去，便是药术。”认为一个人若是没有病，自然无须医治。但经常进行借助现代医学手段，则能做到有病早发现、早预防、早治疗，从而在很大程度有利于身体的健康和长寿。

说起何应钦与补药，也有一段鲜为人知的佳话，便是其对何首乌长达半生的情有独钟。当人们问及长寿有何秘诀时，他哈哈一笑：“哪有什么秘方，只不过常吃何首乌。”《本草纲目》提到何首乌时说：“此物气温味苦涩，苦补肾，温补肝，色能收敛精气，所以能养血益肝，固精益肾，健筋骨，乌髭发。”何应钦去世后，保健医生透露了其 “乌须黑发首乌膏”的独家配方，其中以何首乌、茯苓，当归、枸杞、菟丝子、牛膝、补骨脂、黑芝麻为主要原料。