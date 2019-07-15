追授医生王辉“北京青年五四奖章”

为表彰王辉同志的先进事迹，共青团北京市委员会、北京市人力资源和社会保障局决定，追授王辉同志“北京青年五四奖章”。

王辉，男，汉族，1987年5月生，河北沧州人，中共党员，医学博士。生前系北京同仁医院眼科主治医师，院团委副书记。2019年6月29日夜，王辉同志突发心脏骤停，经救治无效后去世。同为医生的爱人，深知他毕生的追求和作为医生的伟大信仰，在痛失亲人的悲痛中，毅然选择捐献丈夫的眼角膜。7月3日，王辉同志捐献的角膜分别移植到两位年轻患者的眼中。

王辉同志自参加工作以来，热心为民、爱岗敬业，积极承担科室疑难杂症、重点病人诊治工作，多次参与疑难眼外伤、眼内炎、ICU患者的救治，获得首届“中国医师协会全国十佳住院医师”荣誉称号。他热心公益，主动承担同仁医院爱眼日、南口镇敬老院义诊、张家口对口扶贫、北京站义诊、崇外街道、航天中心义诊等多项公益工作，2018年作为国家卫生健康委派出的医疗队成员参加了安提瓜和巴布达光明行公益活动。他用青春与热血诠释了一名共产党员、一名青年眼科医生对党、对国家、对事业的忠诚与初心。

追授王辉同志“北京青年五四奖章”，旨在激励全市青年不忘初心、牢记使命，勇于担当、甘于奉献，以首善标准履行好新时代首都职责，在推进国际一流的和谐宜居之都建设进程中谱写壮丽的青春篇章。（记者 刘婧）