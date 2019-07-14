中国快速康复无痛病房标准化管理项目在京启动

为提高患者及医生对疼痛管理的关注和重视程度，学习、交流、分享疼痛管理的先进手段、措施和经验，7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在北京启动。项目实施后，将覆盖全国20家示范中心医院及300地市县级医院，通过线下会议的形式，开展20场进修会，100场评审会，以提升基层医生疼痛管理水平，构建高效的疼痛管理治疗、护理流程，促进基层骨科围手术期疼痛管理的快速发展，让患者真实的感受到“快速康复无痛先行”的治疗效果，提高治疗的满意度。



参会嘉宾

无痛病房助力基层骨科治疗发展

有业内人士指出，无痛病房是指医护人员采用快速康复理念（加速康复外科Enhanced Recovery After Surgery，ERAS），对患者进行积极的医疗护理工作，尽可能地减少患者的痛苦，使患者轻松度过治疗过程。2016年，原国家卫生和计划生育委员会ERAS专家研讨会在南京军区总医院成功召开，标志着ERAS上升至国家战略层面。国家的大力支持为无痛病房在基层的推广和普及奠定了基础，围手术期的疼痛管理也愈加受到重视。



中国快速康复无痛病房标准化管理项目启动仪式

“缓解疼痛是患者的基本权利，也是物质文化水平和生活质量提高的必然结果。目前我国许多核心医院的骨科都陆续开展了无痛病房，通过建立完善疼痛评估体系、多模式镇痛、个体化镇痛等新方法，使患者安全、舒适地度过围手术期和功能康复期，为科室、医院带来了很多直接的利益，但是目前我国基层医院在此方面却仍处于空白。我们希望通过‘无痛病房项目’，为基层医院提供学习交流的机会，将疼痛管理的最新信息、理念带到基层的医院、科室，进一步推动无痛病房的规范化管理，为广大患者带去福音。” 四川大学华西医院主任医师裴福兴表示。

北京协和医院主任医师翁习生认为：“推广骨科无痛病房，不仅促进了我国骨科围手术期疼痛管理的快速发展，使我国疼痛管理模式向国际接轨，同时还有助于推动手术镇痛治疗的规范化、统一化，建立完善的围手术期疼痛管理体系。无痛病房在基层医院建立以后，有助于提升基层医院医护人员的疼痛管理理念，建立基层骨科无痛化管理模式，促进骨科围手术期救治流程的一体化，为完善基层骨科治疗，提高医疗服务质量带来强有力的支撑。”

辉瑞普强市场部镇痛泌尿治疗领域负责人陈牧森表示：“作为扎根中国30年的外资制药企业，辉瑞一直积极响应国家强基层、保基本的策略，积极助力基层医疗卫生水平发展，让每一个患者都能够公平的享有高质量的医疗服务和药物。我们愿意一如既往的秉承‘为患者带来改变其生活的突破创新’的目的，用多年积累的深厚的学术基础，推广和普及无痛病房的临床应用与实践，让ERAS在基层真正发力，使基层医院成为百姓安心、放心的好医院。”

快速康复解决骨科术后疼痛难题

据相关资料显示，疼痛在术后普遍存在。术后第1天超过1/3的患者存在中重度疼痛，其中骨科手术患者疼痛程度最严重。由于骨科术后炎症反应严重，术后5天患者炎症反应剧烈，这期间需持续使用抗炎镇痛药。此外，受骨科术后炎症持续存在的影响，许多骨科患者术后康复锻炼时仍然存在疼痛。术后疼痛影响患者预后，疼痛程度越重，平均住院天数更长、物理治疗率越低，开始运动得越晚，术后第3天行走的可能性更低。



启动仪式现场

“围术期炎症与疼痛是影响手术效果的主要原因，而ERAS通过主动评估疼痛，恰好能缓解这一情况。研究显示，ERAS可减少住院时间，增加医院周转率；改善患者术后预后，促进患者快速进行康复运动；增加患者关节活动度；减少并发症的发生率，提高手术效果；增加患者满意度。”重庆医科大学附属第一医院主任医师黄伟指出。

“无痛病房改变了基层医院以往只在术中镇痛和等到患者清醒后觉得痛才‘按需给药’的疼痛管理模式，从术前就开始‘按时给药’，减少了患者的痛感，加快了术后恢复，患者满意度大为提高，使基层医院的服务质量有了显著提升。自实施以来，我院骨科的接诊量有了显著提升，帮助缓解了三甲医院的门诊压力。”杭州市萧山区第一人民医院主任医师叶家宽表示，“我们的主要实施流程是，先对患者进行疼痛和炎症评估，然后根据评估结果落实抗炎镇痛方案，并在出院随访时及时观察患者的炎症疼痛情况，调整临床镇痛方案，将患者的疼痛感降低到最小，实现术后快速康复。”