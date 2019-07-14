经常口臭？一碗粥帮你除味！

口臭太尴尬！不清新的口气往往会使形象大打折扣，清新口气，可以常喝薄荷粥。

将摘下来的薄荷叶30克洗净备用(如果没有新鲜的叶子，干的也可以，10克左右)，入锅加适量清水煎熬，去渣留汁待用。将粳米50克淘净，加入留取的薄荷汁中，煮至米熟即可。薄荷抗菌消炎，能够消除胃部的炎症，同时它能够增加胃黏膜的供血量，改进消化功能，改善口臭。

除了薄荷粥以外，这些方式也能有效改善口臭：

姜茶除口臭

姜茶祛除口臭，主要起作用的就是姜中的姜辣素。姜辣素不仅使生姜带有辛辣的味道，还能刺激口腔中的酶的分解，以祛除难闻的呼吸气味。其做法也很简单：生姜切片拍散，放入锅中，大火煮开，小火慢熬20分钟后加入红糖，五分钟后关火即可。

山药除口臭

口臭可吃点山药。比如乌鱼山药汤，取新鲜乌鱼250g，山药50g，洗净一并放入锅内，加入水与黄酒适量，再放葱、姜少许调味，文火煲汤，出锅前放少许盐调匀即可。

荷叶水除口臭

荷叶除了有清热利湿的作用之外，还可以健脾助阳，每天用荷叶3~5克泡水喝，可以清利湿热，有利于祛除口臭。

金银花代茶饮

天气热，鼻子呼出气体灼热并自觉口鼻干燥，伴有口臭，可能是肝火旺盛导致，宜用菊花、金银花、夏枯草、薄荷等制成茶饮，达到疏散风热，疏肝利咽的效果。也可用柠檬、陈皮、绿豆等煮水代茶饮。