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一根玉米须二两金！

2019年07月14日09:27 来源：健康报网

(天津中医药大学第一附属医院内分泌科 徐 宁)玉米，大家都知道有很高的营养价值，殊不知玉米里还藏有一宝，但通常被大家扔掉，它就是玉米须!

在中药里，玉米须又称“龙须”，有广泛的预防保健用途，故有着“一根玉米须，堪称二两金”之说。

玉米须茶 把留着须的玉米放进锅内煮，煎煮1小时，把汤水倒出，就是“龙须茶”。“龙须茶”口感不错，喝下去甜丝丝的，有泄热通淋，平肝利胆的功效。可用于胆结石，胆囊炎患者日常调理茶饮。

玉米须煮鸡蛋 玉米须100克，鸡蛋2个。将玉米须和鸡蛋分别洗净，加水同煮，蛋熟后去皮，复煮片刻，吃蛋喝汤。具有平肝清热、利尿祛湿之功效，适用于肝郁气滞型前列腺增生患者。

石斛玉米须茶 将适量石斛、玉米须、芦根一起放入茶杯中，然后冲入开水，十分钟之后揭盖服用，每天服用一次就可以了。这道石斛玉米须茶的主要作用就是养阴清热利尿，适合一些尿少并且口干舌燥的患者，同时双目塌陷以及皮肤干燥的患者也可以服用。

玉米须红糖茶 将干净的玉米须和红糖水搅拌在一起，然后小火熬煮十分钟，并且不断搅拌均匀，放凉之后就可以服用了，也可以根据自己的喜好加入冰块。咳嗽、产后腹痛以及牙龈出血的患者服用这道食谱，能够有效促进身体健康。

(责编：王亚微、权娟)


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