天热食苦，胜似进补！食“苦”谨防这几个误区

俗话说：“天热食苦，胜似进补。”炎炎夏日人们容易心情急躁、上火。因此，很多人会选择吃一些苦味的食物以清热祛暑。但专家提醒，夏季食“苦”讲究多，更不是多多益善。

夏季食“苦”的好处

《素问》云：“辛甘发散为阳，酸苦涌泻为阴。”中医认为“苦能泻火”“苦能坚阴”。“苦能泻火”是指苦寒之品有清热解毒、清热祛火的作用。“苦能坚阴”是指泻火存阴，苦寒之品能通过泻火而达到保存身体阴液的目的。苦入心，能清心火，食苦利于夏季养心。黄芩、黄连、黄柏能够清上、中、下三焦之火毒；莲子心能清心火、除烦；菊花能平肝、清肝火；夏枯草能清热解毒、消肿散结；板蓝根清热解毒、凉血利咽。在夏季可以选用相应的中药煎煮或浸泡代茶饮。现代研究表明，苦味食品中含有较多的生物碱、氨基酸、苦味素、维生素和矿物质等，具有退热除烦、健胃提神、清泄五脏、利水消暑及清热解毒等功用。炎热的夏季容易上火，出现口舌生疮、咽痛、大便干、尿黄赤、心烦、不寐等症状，易发生泌尿系感染以及疖肿等皮肤软组织感染，适当吃些苦味食品，可以清热解暑、泻火生津，缓解由疲劳和烦闷带来的不良情绪，恢复精力。一些人在夏季胃肠功能减弱，消化液分泌减少，食欲不振，而适当吃些苦味食物，对味蕾有刺激作用，可促进胃肠蠕动和消化液的分泌，增强消化功能。

食“苦”谨防误区

并非所有“苦”都可以吃 有些苦味食物所含的是对人体有益的苦味化学成分，如苦瓜中的苦瓜苷有降血糖的作用，芹菜中的芹菜苷有降血压作用，茶叶中的生物碱和多酚类物质有提神和抗氧化作用等，适量地进食对人体有益。但有的苦味食物含的则是对人体有毒的化学物质，例如不成熟的甜瓜瓜蒂和根部就是苦味的，所含的是具有苦味的甜瓜毒素，能够引起胃痛、呕吐、腹泻等，严重者可危及生命。有人误认为甜瓜根部的苦味有消暑清热作用，进食后引起中毒。苦杏仁中含苦杏仁苷，经肠道吸收后可产生氢氰酸(氰化物是一种剧毒物质)，可造成呼吸中枢麻痹而引起死亡。另外，苦味特别明显的黄瓜也含有毒素，不能食用。

并不是任何人都能吃“苦” 中医认为苦味食物性属寒凉，具有清热泻火、燥湿通便等作用，属于清泻类食物，故体质比较虚弱者不宜食用。一般说来，老人和小孩的脾胃多虚弱，故不适宜过多食用苦味食物。患有脾胃虚寒、脘腹疼痛、大便溏泄的病人也不宜食用苦寒食物，否则会加重病情。中医有“苦寒败胃”的说法，因此苦味食品不宜过量，否则易引起恶心、呕吐、胃痛等不适应症状。因为苦味食物多数为寒性或凉性，经期过度食用，可使经脉凝涩、血行受阻，进而导致经行不畅、痛经、闭经等妇科疾病。因此，经期不宜过多食用苦味食物。

方法得当，切莫空腹 苦味食品性质属于苦寒干燥，吸油量比较大，清炒后不仅会丢失一些维生素，还会使油的含量比较高，从而摄入较多的油脂，就不能起到清凉降火的作用。凉拌能够很好地保留苦味食品中所含有的维生素，还可以减少油脂的摄入。所以大多数苦味蔬菜最好的吃法是凉拌。同时，吃“苦”时，尽量不要空腹，或者是把苦寒食品和其他食物拌在一起吃下去，或者在吃苦寒食品前先吃点东西“垫胃”。（作者单位为山东中医药高等专科学校）