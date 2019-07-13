提防登革热！出游东南亚要防蚊

昨日上午，广州市卫生健康委、海珠区卫生健康局、广州市疾病预防控制中心、广州市精神卫生中心等单位在广州市海珠区南洲街街道办事处举行了一场面向环卫工人的登革热疾病知识讲座。疾控专家通过介绍蚊子的生长、活动特点，向环卫工人讲解如何预防登革热。

另外，记者从广州市第八人民医院了解到，今年截至目前该院已收治60多例登革热患者，输入性病例和近几年同期相比较多。暑假将至，专家提醒外游者要注意做好防蚊措施，尤其是到东南亚一带旅行。无论是否外游，如果突发高烧、浑身疼痛、皮疹等，一定要尽早到医院就诊。

“只要是有积水而且蚊子有可能飞进去产卵的地方，都可以孳生蚊虫，哪怕只是一小口水的地方。”广州市疾病预防控制中心副主任张周斌介绍。另外，局部阴凉、杂草丛生的地方，也是蚊子喜爱的栖息场地。对于普通市民来说，家中水生植物、阳台和天台积水的瓶瓶罐罐，也是可以让蚊子产卵繁殖的地方。

有的人认为，只要把家里的环境搞干净了，就不会有蚊子了。张周斌说：“实际上，家里蚊子多不多和家里保洁做得好不好关系不是太大，最主要看你所居住的环境、房前屋后，蚊子孳生地多不多。”

另外，记者从广州市第八人民医院了解到，今年截至目前，该院已经收治了60多例登革热病例，90%为从东南亚传入的输入性病例，明显多于往年同期。近日，柬埔寨、老挝相继发出登革热疫情预警。正值暑期出游高峰，专家提醒，出游东南亚国家和地区应尤其要注意防蚊。无论是否出游，在登革热流行季节，出现可疑症状时，都应该及早就医，尤其是伴有基础病的老人、孕妇等重症高危人群。

市八医院副书记张复春介绍，登革热的典型症状是急性起病，持续3天~5天高烧，同时有全身乏力、不想吃饭、头痛等症状，“登革热早期症状和流感有相似之处，但是有一个明显的特点，就是会出皮疹，发展到后面有的人会有皮下出血点，严重的甚至消化道出血，而且呼吸道症状会比流感轻”。而到了医院，只需要验个血常规，基本就能对登革热和流感进行鉴别，因为登革热病例的血象多数会出现白细胞和血小板的减少。（全媒体记者伍仞 通讯员贾卫东）