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2批蜂蜜陷微生物超标

涂端玉

2019年07月13日08:58 来源：广州日报

日前，国家市场监督管理总局网站发布关于5批次食品不合格情况的通告称，近期该局组织食品安全监督抽检，发现蜂产品、食用农产品、水果制品、糕点4类食品5批次样品不合格，检出微生物、农兽药残留、食品添加剂等问题。广州日报全媒体记者梳理发现，天猫上又有2批次蜂蜜不过关，这次又栽在了微生物超标上。

公告称，天猫蜜爱蜜旗舰店（经营者为北京蜜爱蜜生物科技有限公司）在天猫（网店）销售的、标称北京蜜爱蜜生物科技有限公司出品的、北京金凌蜂贸公司生产的荔枝蜜，菌落总数不符合食品安全国家标准规定；此外，天猫滇然堂旗舰店（经营者为云南瑶泉食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称云南瑶泉食品有限公司生产的椴树蜜，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

为何蜂蜜产品屡屡栽跟头？对此，有业内人士告诉记者，尽管我国是世界第一养蜂大国，但我国蜂蜜产品“低质低价”问题较为严重，这使得我国的蜂蜜生产在数量上拿到了第一，但在质量上却抽检频频不过关。（全媒体记者涂端玉）

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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