“金龙鱼1:1:1舞出好比例” 2019人民广场舞大赛天津站冠军出炉

7月7日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛天津站迎来了决赛日的比赛。

2019人民广场舞大赛天津站决赛7日在河东万达广场举行

随着大众的健康意识不断提高，大众健身运动也越来越普及。广场舞作为一种老少咸宜，融自娱性与表演性为一体的大众健身活动深受广大人民群众喜爱，也成为参与人数最多的大众健身运动之一。

据了解，“金龙鱼1:1:1舞出好比例” 2019人民广场舞大赛走进天津在当地广场舞的圈子里也引起了不小的震动，由于去年天津站赛事的成功举办，今年的报名情况火爆异常，共有超过120支来自天津各个区县的舞队报名参加了天津站的比赛。

导师带领参赛队员集体演绎大赛指定曲目《1:1:1舞出好比例》

时值盛夏，极端天气给天津站的比赛带来了不小的影响，然而这并没有阻挡参赛队伍的热情。在天津市河东万达广场，经过四天共8场的初赛，20支优秀队伍脱颖而出，进入了在同一场地举行的决赛之中。

在当天的决赛赛场上，各支队伍带来看各具特色的精彩表演。在规定套路的比拼中，各队依次登台演绎了大赛的规定曲目《1:1:1舞出好比例》，动作整齐划一，队形变换多样，精神昂扬饱满，让现场观众和评委们不断报以热烈的掌声。

民族舞是各支舞队选择最多的舞种之一

而在自选套路的比拼中，民族舞、拉丁舞、健身舞、模特走秀等各种舞蹈形式应有尽有，参赛舞队不仅“舞艺”精湛，在服装穿搭可谓也下了一番功夫，搭配民族舞蹈的少数民族服饰精致闪亮，搭配拉丁爵士舞的制服短裙潇洒帅气，搭配模特走秀舞蹈的宽沿帽礼服创意十足。

在曲目选择上，今年比赛的一大特色就是“爱国情怀”，时值新中国成立70周年，从初赛到决赛，多支队伍都选择了“我的祖国”、“爱我中华”、“绣红旗”等一系列红色歌曲，表达了人民群众对祖国的热爱之情。而今年比赛的另一个特色就是“年轻化”，“燃烧我的卡路里”等受到年轻人欢迎的曲目也成为一些舞队的选择。

天津河北区的“河北喜洋洋舞蹈队”凭借《山笑水笑人欢笑》扇子舞夺得天津站冠军（图中领舞便是“网红”广场舞达人郭子刚）

经过规定曲目和自选曲目的两轮比拼，来自天津市河北区的“河北喜洋洋舞蹈队”凭借规定曲目的优秀表现和自选曲目《山笑水笑人欢笑》的精彩表演，获得了金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛天津站的冠军，并获得了晋级北京鸟巢总决赛的机会。炫动翡翠舞蹈队、春晓舞蹈队分列二三名。

天津“炫动翡翠舞蹈队”带来的朝鲜族舞蹈《锦绣河山》获得天津站决赛第二名

天津“春晓舞蹈队”带来的蒙古族舞蹈《骏马奔驰保边疆》获得第三名

据了解，获得冠军的河北喜洋洋舞蹈队在去年也参加了该项赛事，在去年的比赛中队里的郭子刚也因专业的舞蹈技艺和灵动的台风成为了抖音上的“网红”。在今年比赛自选曲目《山笑水笑人欢笑》的表演过程中，作为领舞的郭子刚的表现也十分突出，上下翻飞的扇子，随风飘动的衣摆，灵动中带着俏皮，充满喜悦与活力，在他的带动下整支舞队仿佛是在春晚的舞台上表演，动作与音乐配合的天衣无缝，透着一股自信向上的精神头儿。

在接受人民健康采访时，郭子刚表示，自己跳广场舞已经有七八年了，从还没退休的时候就十分喜爱广场舞，刚开始也不会跳，从路边的广场舞一点一点学起，也没有专业老师的指导。“到后来，带着大家伙儿一起跳了，自己也开始到别的地方学习，比如到南开区的舞蹈队跟着别人学，人家很多老师都是专业舞蹈演员退休的，能学到很多专业的舞蹈动作，然后学了回来再教咱们自己的队员，大家共同进步。”他说。

郭子刚表示，每天都会带着小区的群众跳广场舞，另外还组织了参加比赛的舞队，除了平时跳之外，每到临近比赛还要带着舞队进行排练。“练队形，抠动作，排练的时候多下功夫，争取每个人到比赛时都能达到最好的状态。一些关键动作自己平时在家也会对着镜子练。”他表示，舞蹈的关键就是演员通过肢体语言把音乐中要表达的情感表现出来，这也是自己舞蹈时候表情丰富的原因。

在决赛的现场，主办方还安排了“我陪爸妈跳支舞”环节，一支由大学生组成的舞蹈队现场演绎了大赛的指定曲目《1:1:1舞出好比例》的完整版本，并且带来了一曲优美的现代舞，引发现场的参赛选手和观众的阵阵掌声。在接受采访时，舞队里的年轻人纷纷表示，现在的广场舞和以前印象里的广场舞真的很不一样，叔叔阿姨们跳的舞蹈真的很专业，服装也很漂亮，选用的乐曲也都是经过混编的，特别专业。

健康的好身体离不开适度科学的运动，当然也离不开健康的饮食习惯，尤其是在食用油方面。以天津为代表的的中国北方的饮食习惯喜欢重油重咸，这对于人体的健康十分不利，容易引发高血脂高血压等一系列慢性病。在天津站的比赛中，主办方不仅向参赛选手和观众反复讲述运动对于健康的重要性，而且也一直传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念，也将健康膳食的科普知识不时的宣传出来，让更多人注重身体健康，用科学知识来指导自己的运动和膳食。

候场的选手们利用比赛间隙拍照留念

这几天不论是参赛的选手还是观赛的群众纷纷表示，观赏比赛的同时还能学到健康生活的合理膳食科学用油的知识，获益匪浅，今后也会在自己的生活中更加注重健康，把科学的用油方法选油方法用起来，提升自己和家人的健康水平。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛将陆续在北京、天津、重庆、深圳、厦门等全国30个城市展开，城市站的冠军将有机会参加在北京鸟巢举行的总决赛。