2019全国首届推进母乳喂养暨关爱儿童骨骼健康高峰论坛召开

2019年7月10日，由中国保健协会指导，中国保健协会食物营养与安全专业委员会主办，白云山宝养聪协办的全民健康素养促进行动2019全国首届推进母乳喂养暨关爱儿童骨骼健康高峰论坛在北京国家会议中心隆重举行。来自政府部门、行业专家、白云山宝养聪的有关领导以及嘉宾达1000人参加了论坛。

母乳是妈妈和宝宝的生命纽带，是妈妈为宝宝个性化定制的天然免疫保护，更是早产儿的救命良药、液体黄金。中国保健协会食物营养与安全专业委员会高度关注推进母乳喂养工作，本次联合白云山宝养聪举办的“2019全国首届推进母乳喂养暨关爱儿童骨骼健康高峰论坛”旨在共同推动和提升我国母乳喂养的水平，关爱儿童骨骼健康。

为宣贯母乳喂养的必要性与提高母乳喂养率，论坛举办了母乳喂养 关爱儿童骨骼健康——“宝养聪”全国推进母乳喂养公益活动启动仪式。国家卫生部原副部长张凤楼，中国保健协会常务副理事长黄建生，中国保健协会食物营养与安全专业委员会会长刘天鹏，白云山宝养聪全国运营总经理于剑平，白云山宝养聪大区经理武跃、徐国辉、赵根生参加了启动仪式。

中国保健协会食物营养与安全专业委员会会长刘天鹏、北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞、中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽、中国营养学会公共营养分会副主任委员翟凤英、中国人民解放军二炮总医院营养科原主任曾远征、中国营养学会临床营养分会原主任委员李淑媛在论坛中发表演讲。

论坛下午举行了圆桌对话，参加对话的嘉宾有：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽、中国营养学会临床营养分会原主任委员李淑媛、中国保健协会食物营养与安全专业委员会会长刘天鹏、北京《母婴商情》创始人曹天伟、白云山宝养聪事业部总经理付科军、白云山宝养聪全国运营总经理于剑平。嘉宾就我国母乳的现状是怎样的？在生命早期1000天，母乳营养的重要性有哪些？等话题进行了讨论。（王钰迪）