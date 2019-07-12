超声远程会诊 雄安新区百姓家门口就能看北京专家

随着“京津冀协同发展”政策的深入实施，京津冀三地的老百姓也能越来越多地享受到更加优质便捷的医疗服务。2019年7月上旬，北京妇产医院与容城县妇幼保健院通过超声远程会诊系统成功完成了两例超声疑难诊断，让雄安新区百姓在家门口就能看上北京专家。

两例患者分别为怀孕28周胎儿双肾回声增强、怀孕33周中央型前置胎盘。在北京妇产医院超声科吴青青主任远程询问病史、指导超声扫查技术、方法和指标等情况下，容城县妇幼保健院最终明确诊断，第一例建议继续妊娠，定期复查，第二例成功排除胎盘植入的可能。短短30分钟，两位异常病例诊断的产妇均得到北京专家“零距离”的服务和临床指导，容城县妇幼保健院医务人员的超声诊疗技术水平也得到了提高。

据悉，自2017年底，京津冀妇女与儿童保健专科联盟、超声诊断远程会诊中心相继于北京妇产医院成立，作为妇产超声学科的龙头单位，北京妇产医院目前已为京津冀以及全国各地多家医院完成了超声远程会诊指导，在加深基层医院技术与学术交流的同时，这条跨越时空的生命线也使更多的老百姓不出家门口就能得到优质的诊疗服务。(郑宛乔)