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确保贫困人口看病有保障

于梦非 张丹

2019年07月12日09:29 来源：健康报网

7月11日，国家卫生健康委会同国家医保局、国务院扶贫办在京召开2019年全国健康扶贫工作电视电话会议。国家卫生健康委主任马晓伟、国家医保局局长胡静林、国务院扶贫办副主任夏更生出席会议并讲话。国家卫生健康委副主任李斌主持会议。

会议充分肯定健康扶贫取得的重要进展和积极成效。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和解决“两不愁三保障”突出问题座谈会精神，准确把握当前健康扶贫工作面临的形势，聚焦贫困人口基本医疗有保障存在的突出问题，坚持目标标准，将县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设作为主攻方向，将贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度覆盖范围，确保贫困人口看病有地方、有医生、有医保制度保障。要完善门诊保障机制，增强贫困大病患者保障能力，积极稳妥治理过度保障。要完善贫困人口制度化分类救治和健康危险因素防控长效机制，推动健康扶贫关口前移。会议要求，卫生健康、医保等部门要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化投入保障、督导考核、作风建设，加强宣传总结，将健康扶贫工作融入健康中国战略，与乡村振兴战略有机衔接。

会议在脱贫攻坚任务重的25个省（区、市）、各市（地、州）和832个国家级贫困县设置分会场，陕西省卫生健康委、贵州省医保局、河南省平舆县作了会议交流发言。国家卫生健康委、国家医保局、国务院扶贫办、国家发展改革委、财政部、国家中医药局和中央军委后勤保障部卫生局等部门有关司局负责同志在主会场参会。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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