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国家卫生健康委举办第三场“不忘初心、牢记使命”主题教育报告会

于梦非

2019年07月12日09:29 来源：健康报网

7月11日下午，国家卫生健康委举办第三场“不忘初心、牢记使命”主题教育报告会——2019年“面对面大讲堂”第五讲，邀请中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、原中央党史研究室副主任李忠杰作题为“中国共产党的初心和使命”专题报告。国家卫生健康委党组成员、副主任王贺胜主持会议，委党组成员、驻委纪检监察组组长马奔出席会议。

李忠杰围绕“初心和使命”主题，从党史的角度系统介绍了中国共产党的起点和初心、奋斗和牺牲、执政和改革、考验和坚持，详细解读了中国共产党近百年来的奋斗和求索历程，深刻揭示了中国共产党人矢志不变的初心和使命。报告内容丰富，史料详实，讲解生动，受到党员干部的广泛好评。大家一致表示，通过这次专题学习，从历史发展的角度进一步深化了对党的初心和使命的认识，深受教育和启发，对激励我们立足岗位做好卫生健康工作，推动健康中国建设提供了精神动力。

国家卫生健康委机关各司局、驻委纪检监察组处级以上领导干部，委直属和联系单位班子成员参加了报告会。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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