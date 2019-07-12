推动垃圾分类，农村也要有行动

7月11日，农业农村部举行新闻发布会，介绍农村人居环境整治推进工作有关情况。据初步统计，目前全国80%以上行政村的农村生活垃圾得到有效处理，有11个省区市通过了农村生活垃圾治理整省验收；近30%的农户生活污水得到处理，污水乱排乱放现象明显减少；2018年全国完成农村改厕1000多万户，农村改厕率超过一半，其中六成以上改成了无害化卫生厕所，受到了农民群众的普遍欢迎。2019年上半年，全国新开工建设农村生活垃圾处理设施5万多座，农村生活污水处理设施8万多座，新开工农村户厕改造1000多万户，农村人居环境整治各项重点任务正在稳步推进。

推进农村厕所革命，既是全面建成小康社会的内在要求，是增强农民获得感幸福感的重要举措。据农业农村部社会事业促进司司长李伟国介绍，协同推进农村改厕工作落实，重点是抓好四件事：一是加强工作指导，指导各地认真对照农村人居环境整治三年行动方案要求，因地制宜、分类施策，切实提高改厕工作质量，有力有序推进农村厕所革命。二是强化技术支撑，建立全国农村厕所革命专家指导委员会，派出专家指导组赴各省开展农村厕所革命专家技术服务活动。三是加大资金投入力度，指导各地用好中央财政资金，并鼓励各地增加资金投入，吸引社会资本参与，引导农民投工投劳。四是强化宣传推广，宣传推介一批农村厕所革命典型范例，引导农民群众养成良好如厕习惯。

就如何避免农村环境脏乱差的情况反复出现的问题，李伟国表示，将从三方面推动：一是引导各地建立健全村庄长效保洁机制，强化日常监督管理，确保农村环境常年干净整洁。二是建立完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。三是组织开展农村美丽庭院评比、环境卫生光荣榜等活动，激励引导农民群众主动维护环境卫生。

李伟国表示，实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。针对农村生活垃圾分类处理问题，垃圾分类事关千家万户，不光城市要推动，农村同样也要有行动。一是进一步总结推广典型模式。组织专家开展专题调研，总结不同地区农村生活垃圾分类的模式，为全国其他地区提供可学习、可借鉴的样板。二是强化宣传引导。通过媒体进一步对农村生活垃圾分类进行宣传报道，提高农民群众的分类意识，养成绿色的生活方式。三是推进农村生活垃圾的资源化利用。发挥供销合作社等机构在再生资源回收利用网络方面的优势，建立县域或乡村资源回收利用体系。推进农村生活垃圾的肥料化利用。四是探索建立相应的激励机制。探索建立垃圾分类超市、分类积分制等，激励农民推进生活垃圾分类。