药物制剂工艺，让药片变小疗效变好

一颗药在人们的身体里发挥什么样的作用取决于哪些因素？成份，当然重要；配方，非常重要……但还有一件事在药品研发和生产过程中也至关重要，却并不为人所知，那便是药品的制剂技术。

不久前国家药品监督管理局药品包装材料与药物相容性研究重点实验室正式落户药物制剂国家工程研究中心，此事在生物医药领域引起广泛关注。随着生物医药发展的不断深入，药物研发过程中的制剂技术越来越细化，越来越为人们关注。

近些年来，我国医药产业快速发展, 成为原料药生产和出口第一大国，同时，我国也是世界第二大医药市场。为什么原料出口多，药品出口少？为什么国内的许多高端消费群体关键时刻还是愿意选择进口药？问题就出在制剂技术上。

药物制剂，从字面上看，就是按照一定形式制备的药物成品。人们吃的药是液体的还是固体的，是片剂还是胶囊，对温度要求如何，如何发挥药效,一项项无不与药品制剂技术紧密相关。可以说，制剂是药品从原料走向消费者的“最后一公里”。青岛国海生物制药总经理刘喜一从事制药工作多年，对此有特别清楚的认识。他告诉科技日报记者：“制剂技术创新的原动力是对医药产品应用和生产不断提高的要求,许多国产药无法实现出口，很多药企无法在品质上实现突破，不少都是在制剂技术上迈不过去。”

药物制剂不仅是“胶囊”和“药片”的区别

药物制剂这件事外行人或许关注不多，但是它在药品生产中却是关键核心技术之一，对药品的安全性、稳定性、有效性起到决定性的作用，意义重大。

但是药品生产过程中不同品类的复杂程度，却远比“胶囊”“片状”复杂。无论普通制剂或新型制剂，其研发与生产都是一项复杂的系统工程，包含对多种技术的应用和关键的技术参数，对药品的安全、有效、稳定等具有决定性作用。

在实际的研发和生产过程中，数以万计的制剂品种如何更好地为防病治病发挥作用是一项大课题。比如，有的人生病了，也不想吃药，因为他讨厌药的苦味。但是一旦把药做成糖衣片的话，就不同了，可以让患者不再饱受苦涩的煎熬，这当然是好事——为患者减少痛苦是药物制剂的功能之一，但是做成糖衣片之后药效如何变化，安全性、稳定性是否有影响也是必须研究清楚的事。

又比如，胰岛素是一种蛋白质，被人体食用后会分解从而失去效用，但是把胰岛素做成针剂，注射到糖尿病患者的体内，将会对糖尿病患者起到治疗的作用。涉及药物制剂的不同形态能使药物发挥不同的作用和效果，必须要有强有力的研究结果作为支撑。还比如，具体到治疗人体不同部位的药物，如何在缓释时间上下功夫，做到精确计算，精准治疗，这些都是研发人员必须搞清楚的事。

制剂技术带来药品新突破

传统制剂过程中，存在着因原料药粒径过大导致药品存在生物利用度低等缺点。“近期，我们多款药的药物制剂工艺处方的生物利用率获得国家发明专利的同时也获得了市场的认可。”青岛国海生物制药创始人、董事长朱仁宽说。

醋酸甲地孕酮分散片，是一种列入医保目录的常见药物，这款名为宜利治的药品为国内首个被批准的大剂量孕激素抗肿瘤药。“这款药之所以在市场上十分受欢迎，关键之处在于用先进技术将原料药醋酸甲地孕酮进行超微粉化，其中90%以上的原料颗粒小于5微米，并制成分散片，克服了此品种生物利用度较低以及患者服用困难的难题，并进一步保证了产品的安全有效。”刘喜一说。

生物利用度，是指药物经血管外途径给药后吸收进入全身血液循环的相对量，代表着药物制剂中的活性药物被全身利用的程度。

研究人员尝试将超微粉化这项新兴工艺技术用到生物制药中，让物质经过超微粉碎后形成的粉体具有了良好的表面性能，最终的药物分散性和可溶解性更强。“生产工艺改进后，这款药的吸收更加迅速，溶出度也高于普通制剂10多个百分点。”刘喜一说。

“难能可贵的是，我们研发的儿童药物也因为制剂技术的提升在市面上广受好评。”刘喜一表示，其研发的名为宜利秒的药物是对乙酰氨基酚干混悬剂，主要用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。从药品成分来说，这是一款经典药物，但是独特的制剂技术使“老药换新颜”。

“虽然是一款老配方，但我们还是持续地研究如何在口感接受程度和药效形态等方面做得更好。一方面是口味上创新，研制出独家奶香口味，让小朋友喜欢这个味道，真正做到良药不苦口。另一方面在形态上创新，我们把这款药做成粉状物或粒状物，临用时加水振摇即可分散成混悬液供口服。使它在兼具有效性和化学稳定性外，还有沉降缓慢，沉降后轻轻振摇能再分散；混悬微粒的大小在长期贮存中保持不变；容易倾倒等物理特点。”刘喜一说。

制剂方面的创新和突破让青岛国海生物制药的相关技术获得发明专利，也让这款药成为世界卫生组织推荐的最有效、最安全的儿童退烧药。

在朱仁宽看来，我国要想实现原料药生产国向医药产业强国转型，就必须加强对药物制剂的研发，这样才能提高我国药物制剂产业在国际市场上的核心竞争力，才能让我国的民众享受到便宜优质的好药。

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药物制剂门类众多

药物制剂作为一门学科,越来越为人们所重视，因为人们生病的时候都离不开它。其大体分液体与固体制剂。液体制剂分为内服或外用液体制剂、注射剂和滴眼剂；固体制剂分为胶囊剂、片剂与包衣片。

内服或外用液体制剂，指将固体或液体药物在一定条件下溶解或分散在水、醇、脂肪油或甘油中，有时加入添加剂以增加药物的溶解度、分散度，增加产品的稳定性或改进其不良气味。

注射剂，也称针剂，是专供注入人体内的一种剂型。生产方法通常是将原料药溶于注射用水（或注射用油，或其他适当的溶剂）配成所需的浓度，用滤棒或微孔滤膜过滤，经灌封机灌注入安瓿（或输液瓶）。

滴眼剂，为直接用于眼部的外用无菌液体制剂，以水溶液为主。

片剂，指将原料药经研磨和筛分的粉末与辅料(赋形剂、崩解剂等)在混合机上混合均匀，加入适量润湿剂与黏合剂，在造粒机上制成颗粒,干燥后加润滑剂,在压片机上冲压成型。

包衣片是用包衣机经过二次加工制成的糖衣片、肠溶片和薄膜包衣片等。

胶囊剂有硬胶囊剂与软胶囊剂两种。硬胶囊剂是将原料药粉与辅料混合均匀填充于硬空心胶囊中而制成。软胶囊剂是将油类或对明胶无溶解作用的液体药物或混悬液封闭于圆形或椭圆形软胶囊中制成内服软型制剂。

气雾剂则是将药物与抛射剂共同装于带有阀门的耐压容器中，使用时可定量地或不定量地以雾状形式喷出的制剂。