世卫组织更新基本药物清单

世界卫生组织9日发布更新后的2019年版《基本药物标准清单》，加入了治疗癌症、中风、类风湿关节炎以及发炎性肠道疾病等各类病症的28种全新药物。

这一清单每两年更新一次，旨在帮助各国医疗系统选择最为有效、安全和经济的药物，列入清单的药品是各国卫生保健系统所必须备有的最基本药品，应以患者所能够承受的价格实现普遍供应。

在癌症治疗方面，百时美施贵宝公司的“欧狄沃”（药品名：纳武利尤单抗注射液）以及默沙东公司的“可瑞达”（药品名：帕博利珠单抗注射液）被列入了黑素瘤的推荐治疗药物清单。两种药品均通过激活患者自身免疫系统来抗击肿瘤，将此前无法治愈的晚期黑素瘤的存活率提高到了近50%。

列入清单的药品还包括：用于预防中风和治疗深静脉血栓的口服抗凝剂，可替代此前广泛使用的华法林，华法林在使用期间必须进行定期检查随访，在低收入国家或是偏远地区可能难以实现；用于治疗产后出血的巧特欣（药品名：卡贝缩宫素注射液），这是一种人工合成的长效催产素类似物，但免去了催产素的冷藏要求，使用更为方便，对热带地区国家而言尤其如此；用于治疗类风湿关节炎和炎症性肠病等慢性炎症的“修美乐”（药品名：阿达木单抗注射液）及其仿生药，该药去年曾因年度单品销售额达到190亿美元的成绩而被称为“药王”。

世卫组织同时还更新了《基本诊断方法清单》。这一清单于去年首次发布，旨在列出一些最常见疾病以及艾滋病、疟疾、肺结核与肝炎等重点疾病的标准检测方法，尽可能减少误诊和误治，让更多人能够获得所需的诊断和治疗。

今年的清单在去年的基础上做了扩展，共包含46项适用于多种疾病的一般性检测以及69项针对专门疾病的特殊检测。

在癌症诊疗领域，新加入了12项测试，能够检测出结肠、肝脏、子宫颈、前列腺、乳房、生殖细胞、血液和淋巴组织的肿瘤。

在传染病领域，更新的重点关注在低收入和中低收入国家防治霍乱、寨卡、登革热及其他热带病，同时还加入了能够在社区医疗中心内进行的简单流感测试。

此外，针对贫血的血液中铁含量检测、甲状腺功能障碍检测，以及遗传性的镰状细胞贫血症检测也被列入了最新诊断方法清单。世卫组织还增加了针对献血筛查的一系列专门检测，以提高输血的安全性。