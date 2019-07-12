吸毒人员何以成外教？

近年来，随着“国际化教学”理念渐入人心，全民“外语热”市场火爆，请外教授课逐渐成为一件流行的事，然而令人想不到的是，许多“金牌外教”竟是“黑外教”，甚至是违法人员。据多家媒体报道，徐州市公安局泉山分局最近成功破获一起涉毒案件，共抓获涉毒人员19人，其中16人为外籍人员（7人为英孚教育机构外教，另9人为学生）。英孚方面回应称，绝对禁止员工拥有或服用受禁受控药品及毒品，一经发现将立即终止其劳动合同。

外教也是教师，本该是立德树人的榜样。孰料，某些外教非但不能作出表率，还公然挑衅中国法律，把学生们带到了沟里去，相信这是家长最不愿意看到的事情。有人说，吸毒外教只是小部分人，代表不了整个外教群体。这看似有些道理，然而吸毒行为极其恶劣，是谁都不能踩的红线，再小的概率，对于个人都是百分之百的噩梦。此外还要看到，外教乱象丛生是不争的事实。据报道，2017年中国从事教育行业的外国人已达40余万，但合法外教数量仅占三分之一，许多外教无任何英语教学经历、无工作签证、口语能力一般，还有的具有性侵案底，《人民日报》报道，一名有性侵犯罪记录的加拿大外教，竟然在北京一所名校执教了6年。这样的“定时炸弹”潜在身边，家长们焉能不后怕，岂能不寒心？

外国人在华吸食毒品，已然违反《治安管理处罚法》及《禁毒法》，必须一视同仁，给予严厉处罚。但更值得追问的是，我们身边还有没有这样的“黑外教”？他们到底是怎么进入教育行业的？一个不容乐观的事实是，除了高等院校对外籍教师准入严格外，幼儿园、中小学校以及各类培训机构普遍缺乏严格把关。有人就道出了外教行业的“潜规则”，只要金发碧眼，长得像老外，就能当外教。如果资质条件不合格，别着急，还有专门包装“黑外教”的中介机构。重庆市曾经开庭审理一起案件，一中介机构将不符合在华就业资质的外籍人员进行“包装”，派遣到中小学、幼儿园任教。此种现象背后，固然有对洋人的盲目迷信，供不应求的市场影响，然而准入放水、管理宽松，亦是不能忽视的重要原因。

可见，对外教进行“官方认证”，严格限制其从业门槛，是整治外教行业乱象、促进外教高质量发展的必要条件。我国对此进行了明确规定，根据《外国人在中国就业管理规定》，除了身体健康、无犯罪记录外，还应该持有职业签证，具有从事其工作所必须的专业技能和相应的工作经历。作为教育培训机构，应该严格遵守规定，把好聘用审核程序这一关口，将那些不合格者统统拒之门外。监管部门必须负起责任，加强对教育机构的宣传、外教资质的审核和监管，一旦发现“黑外教”，不仅要追责个人，更要对教育培训机构作出处罚。此外，可以考虑建设统一的外籍人员就业信息平台，让家长们可以主动进行评价、随时进行核查，从而消除信息不对称，让“黑外教”无所遁形。

时下，随着中国国际化水平不断提高，外语培训机构的市场依然很大，对外教的需求只会越来越多。但一些“黑外教”的频频曝出，也表明了这个市场不甚规范，有待加强治理。杜绝“黑外教”，不能只靠家长们提高警惕，以及媒体的偶尔曝光，而是要将重心放在预防上，通过严格限制其准入，把那些不合格的外教卡在门外，从而创造一个合法、合规、健康、有序的外教市场。