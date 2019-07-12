“千滚水”“隔夜水”有害？可放心喝！

“千滚水”致癌？“隔夜水”有害？7月11日，广东省市场监管局在其直属单位广东省食品检验所举办食品检验机构实验室开放日活动，邀请媒体记者、消费者代表、企业代表等60多人走进省食品检验所实验室，用科学的实验数据科普食品安全知识，破除谣言。

在实验环节，省食品检验所以当前热度较高的食品安全谣言为切入点，围绕“千滚水”“隔夜水”中亚硝酸盐含量及其变化、米粉制品中“椰毒假单胞菌酵米面亚种”的检验方法和该菌产生的毒素“米酵菌酸”的毒性及预防措施、“真假酒快速检测”及酒类基本知识、食用油中黄曲霉B1项目快速检测、食用盐真假辨别、采购技巧及食用指引等与人民群众生活息息相关的食品安全问题进行重点宣讲和实验。

千滚水指煮沸了很长时间，或电热水器中反复煮沸的水，而隔夜水则是指搁置了一夜的开水。传闻其可能引发中毒或致癌的主要依据，取决于水中亚硝酸盐的含量。根据我国《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006），饮用水中亚硝酸盐限值为1毫克每升。有关研究表明，成人一次性摄入0.2—0.5克即可引起中毒，3克即可致死。此次实验结果显示，在0至10小时内反复煮沸的“千滚水”和80度保温放置1—5天反复煮沸的“隔夜水”中亚硝酸盐含量仅为0.1毫克每升，相比未经煮沸的自来水原样会有轻微升高，但并不会致癌，公众可放心饮用。

针对食用米粉、河粉等淀粉类食物可能引发的“米酵酸菌”中毒问题，食品检验所工作人员指出，米酵菌酸是发酵玉米面制品、变质鲜银耳及其他变质淀粉类制品是引起中毒的主要原因，常见的食品有糯米面汤圆、小米或高粱米面制品、马铃薯粉条等。值得关注的是，该类食物中毒多发于夏、秋两季，米酵菌酸可能会引起恶心、呕吐、腹泻、浑身无力等症状，严重的甚至会出现呕血、抽搐、休克等现象，病死率高达40%—100%。

省市场监管局提醒消费者注意以下三点：首先，自制谷类发酵食品时，不使用霉变的玉米等原料；谷类浸泡时要勤换水，保持卫生、无异味；磨浆后及时晾晒或烘干成粉；贮藏环境通风防潮，以防污染。其次，木耳或银耳食材，先将其表面清洗干净再泡发，泡发好后要及时食用；如需要凉拌，用开水焯熟；不要食用自采鲜银耳或鲜木耳，尤其是已变质的鲜银耳或木耳。此外，购买的河粉或淀粉制品等如不马上食用，及时存放冰箱保存。在保质期，一般24小时内食用。超过保质期或发现有可疑酸臭味的米粉，不要食用。