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千滚水不会致癌 过期米粉真有毒

邓宇晨

2019年07月12日08:49 来源：广州日报

“以前只觉得小摊贩卖的米粉不干净，原来保存不当还会有这么严重的后果，以后真的不敢吃这些‘三无产品’了。”在参观完广东省食品检验所关于米酵菌酸的科普活动后，市民张女士显得有些“心有余悸”，她告诉记者，这次的开放日活动让她收获满满，学到了不少实用的技能。

昨日，广东省市场监管局在其直属单位广东省食品检验所举办食品检验机构实验室开放日活动，邀请公众和媒体走入实验室，打破诸多食品领域的“谣言”。

过期米粉藏致命毒素

反复沸腾的“千滚水”、放了一晚上的“隔夜水”真的会致癌吗？针对这个市民关注的热点问题，实验室的研究人员在现场测试了千滚水、隔夜水中亚硝酸盐含量及其变化，最终证明了其中的亚硝酸盐含量并无变化，这也说明了这两种水并不会致癌。

在实验室现场，研究人员还向市民展示了一种“鲜为人知”的毒素——米酵菌酸。据介绍，这种毒素常常出现在谷类发酵制品（如发酵玉米面、糯玉米汤圆粉、玉米淀粉、发酵糯小米、糍粑、醋凉粉、湿米粉等）、变质银耳和木耳、薯类制品（如马铃薯粉条、甘薯面、山芋淀粉等）中。而且，米酵菌酸的毒性较强，一般烹调方法不能破坏毒性，病死率高达40%~100%。

对此，研究人员提醒广大市民，购买相关食品的时候一定要选择正规渠道，注意感官、生产日期和保质期，购买的米粉、河粉等食物最好当天食用，如果不马上食用要及时存放冰箱保存，千万不要食用超出保质期或有可疑酸臭味的米粉。

“黑科技”盒子测真假茅台

在活动现场，不少市民被摆着一排名酒的酒类检测中心吸引住了目光。据了解，广东省食品检验所拥有着全国唯一一家国家级洋酒质检中心，在酒类检测领域拥有着极为丰富的经验。

在开放日现场，研究人员拿出一瓶“假茅台”，选取了几滴样品放在光谱仪上，几秒后便得到了与数据库的对比结果：相似程度只有30%，而正品茅台的相似程度则可以达到95%以上。据介绍，这种便携式光谱仪方便携带，操作简单快速，可用于现场检验。

据食品检验所的有关负责人介绍，目前广东省食品检验所内的设备均达到了国际一流水平，去年配置的大型食品安全快检车更是目前全国最大的一辆食品安全快检车，曾完成过多次重大活动的食品安全保障任务。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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