教师惩戒学生和教育部门处罚教师都应依法依规

据报道，今年5月，山东日照五莲县二中班主任杨某用课本拍打逃课学生，被学校停职一个月，取消评优并师德考核不及格。日前五莲县教体局下发文件，对杨某追加处罚，要求学校新学期不再聘用杨某，并将其纳入信用“黑名单”。五莲县教体局一名工作人员介绍，责成学校不再聘用杨某，是指五莲二中不再聘用他，其他学校还是可以聘用。

不少网友对当地教育部门追加处罚颇为不解，认为虽然没有剥夺杨某的教师资格，但如此处罚对他能否继续从教影响很大，将其纳入“黑名单”，至少令其短期内很难找到工作。舆论对此事的普遍反应是“处罚过重”。

当前，无论是教师惩戒学生，还是教育部门处罚教师，都很难做到严格意义上的有法可依。最近颁布的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出，“制定实施细则，明确教师教育惩戒权”，但现实中教师惩戒学生面临困境。舆论呼吁加快制定实施细则，以明确惩戒教育的尺度，把教师从惩戒教育的困惑中解放出来。

要纠正违纪违规学生的不良行为与习惯，需要进行适当的惩戒，但何谓适当的惩戒，目前缺乏明确的规定。比如教师罚站学生，是惩戒还是体罚？要落实教师惩戒权，就必须有惩戒的细则，要根据学生违纪违规的具体情节，明确谁来进行惩戒，进行怎样的惩戒，教师如果滥用惩戒权，要对教师进行怎样的处罚等等。

对于学生的课堂违纪行为，为维护课堂秩序，教师应该有直接惩戒权，细则应该明确学生有哪些违纪行为，教师可以进行怎样的惩戒。比如，学生上课高声喧哗，破坏课堂秩序，第一次教师可以提出警告；如果警告后学生再违反课堂纪律，教师可罚站学生5分钟；如果罚站后，学生还不遵守课堂纪律，教师可把学生请出教室，交给保安处理。教师严格按照这一细则进行惩戒教育，就不会再陷入是惩戒还是体罚的争议。而对于学生在课堂之外的违规违纪行为，那就属于校园公共事务，对这类行为的惩戒权，就不在教师手中，而应该由学校按校规处理。

如果教师超出细则规定处罚学生，被学生和家长投诉，那教育部门、学校应该成立独立的调查组进行调查。在调查过程中，要听取当事教师的申辩，调查组要根据调查结果，做出处罚建议，再由学校、教育部门进行最终的处罚。这就能确保处罚依据事实，公平、公正。不根据事实，为平息家长的意见而问责教师，会让更多教师在教育学生问题上采取消极的态度。

五莲县二中教师杨某处罚逃课学生，用书本拍打，算得上体罚学生，超出了惩戒教育的范畴。如果对于学生逃课行为有明确的惩戒细则，规定这类行为属于违反学校规定（而不是课堂秩序），要教师把学生逃课情况报告给学校，由学校的学生事务中心（这一中心应由校领导、教师代表、家长代表、学生代表、专业人士共同组成）进行调查，根据调查结果，按照校规对学生进行处罚，那么，教师在面对学生的逃课行为时，就会按惩戒细则进行，而学生因逃课被处罚，也会“心服口服”。

当地教育部门在对杨某进行处罚时，也没有按照严肃的程序进行。总体而言，第一次处罚基本是可以接受的，毕竟杨某的惩戒行为过头，涉嫌体罚学生，违反师德规范。之后为何要追加处罚，还把杨某纳入“黑名单”，教育部门应当给出合理合法的解释，否则就难以令人信服，会让人觉得处罚过重。

任何对教师和学生的处罚依据都应该公开，而不是遮遮掩掩，这是依法治教的基本要求。没有清晰尺度的教师惩戒学生，以及不问青红皂白对教师问责，都不是依法治教。