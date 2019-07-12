盛夏运动过量  慎防肌肉“溶解”

已是盛夏，最近医院陆续收治到一些横纹肌溶解症的案例。记者走访暨南大学附属第一医院急诊科、肾内科等科室发现，最近一名26岁的年轻小伙子因为拼命练肌肉而“中招”了。因不满意自己的肌肉太松软，于是每日到健身房打卡一个半小时，没想到一个星期后，小伙子四肢酸痛，小便颜色有异，经确诊为横纹肌综合征。

专家介绍，这种疾病常见于平时不运动突然锻炼身体的群体，夏季较为高发。该病可轻可重，轻度的适当补液即可，严重的会导致多器官功能衰竭甚至猝死。专家提醒，遇到运动不当导致身体不适、小便色泽异常时，应尽早就诊，及时处理并发症，防止进展到急性肾损伤甚至多器官功能衰竭。

案例：小伙盲目练肌肉导致入院

不少运动达人以为，“过量运动”所产生的后果，一般就是次日的“腰酸腿疼”，休息一下就没事了，然而，近年频频见于报道的案例，令人开始认识到“横纹肌溶解”这种疾病。

广州中青年实力医生、暨南大学附属第一医院肾内科刘璠娜副主任医师介绍，最近医院新收治了一位26岁的年轻小伙子，平时身体挺好的，但很少运动，看到身边朋友健身后身材变得很好，肌肉结实，小伙子便立志练肌肉。他每日到健身房打卡一个半小时，自己找一些训练肌肉的器械锻炼，中途并没有注意补水分。一段时间后，小伙子觉得有点肌肉感了，但是四肢十分酸痛，开始以为是运动多了的副反应，便没太在意。但是四肢疼痛的症状持续一周没有缓解，同时发现，排出的小便颜色变成酱油色了，才急忙前往医院就诊。

医生安排他做了肌酸激酶检查，一查发现小伙子指标异常，高达13000U/L，而正常人的肌酸激酶指标是18.0～198.0U/L，遂立即将他转到肾内科进行治疗。经过及时的补液和用碳酸氢钠碱化尿液后该名患者的状况好转出院。

提醒：肌肉“溶解”严重可致多器官衰竭

刘璠娜介绍，对该院2016年7月至2019年7月收治的70多例横纹肌溶解病例进行统计发现，这些案例多在炎热的夏季高发。除过度运动导致横纹肌溶解的比例最高外，部分患者起因是炎症或免疫系统疾病，以往报道提及的因吃小龙虾等引发的横纹肌溶解案例，在临床中并不多见。

刘璠娜解释，横纹肌溶解症是因肌细胞产生毒性物质而导致肾损害的一种疾病，俗称肌肉溶解。人体的肌肉分为三种：心肌、平滑肌及骨骼肌，其中的心肌及骨骼肌有横纹，横纹肌溶解症通常是发生在和我们的肢体运动相关的骨骼肌。

为何夏季高发？原来夏季在大运动量发生后，局部高强度训练造成局部缺血，横纹肌细胞缺血缺氧，肌肉组织ATP耗竭，大量乳酸堆积。如果运动时不及时补充水分和电解质，肌肉容易缺血缺氧，再灌注时，肌细胞钠和钙离子超载等机制导致细胞肿胀，甚至细胞死亡，细胞完整性受到破坏，这时候血液中的微环境发生了变化，溶解破裂的细胞内容物释放至细胞外进入血液循环，使短时间内大量增加的肌红蛋白经肾小球滤过至肾小管引起肾小管堵塞，严重时可导致多器官功能衰竭。

“肌肉‘溶解’问题可大可小。”刘璠娜表示，当肌肉损伤100g时，肌球蛋白水平超过5～15mg/L时，尿色改变（棕色或酱油色尿），提示横纹肌溶解已经发生，并且影响到肾脏功能运行了，如果继续加大运动量，可能会进一步发生肾损伤。此外，如果体检发现参与运动肌肉肿胀、紧张度增高甚至局部有瘀斑、瘀血时也应加强警惕。

一般情况下，运动引起的横纹肌溶解经过补液、碱化尿液等治疗后是可以痊愈的，但是情况严重的患者会发生肾损伤需要透析治疗，治疗的关键是要早期发现，早诊断、早治疗，及时处理并发症，防止进展到急性肾损伤甚至多器官功能衰竭。

预防：

避免短期大强度训练

虽然肌肉“溶解”可导致肾损伤甚至要透析治疗的严重后果，但是专家表示，也不必过于紧张，做好预防工作可以明显降低风险。例如夏天是高发时期，这个季节运动就要多注意补水和补充电解质；运动过量导致的横纹肌综合征，多发生于平时不运动或运动量少的人群，常年运动的人发生的比例较少，那么少动的人群在从事运动时就要学会掌握科学运动的基本知识。

刘璠娜建议，对所有的人来说都应该注意劳逸结合，在进行大运动量训练前安排好休息，身体不适、感冒、发热者尽量避免运动；避免在阳光直射、炎热潮湿的夏季中午进行大运动量练习；训练时补充足够的水分、电解质等。加强适应性训练，避免同一项目长时间、大强度训练，尽量交叉训练。

由于横纹肌溶解前没有什么特别的预兆，但是如果运动后出现短暂意识丧失, 大量出汗, 头痛、恶心、呕吐、高热、四肢肌肉不同程度的痉挛和疼痛等症状时，要引发警惕，并及到医院进一步检查治疗。