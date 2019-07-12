甩掉“鼠标手” 多练这几招

医学指导/广州医科大学附属第三医院康复医学科副主任技师王润妹

“鼠标手”即腕管综合征，好发于30～60岁人群，女性多于男性。

常刷手机、玩电脑的人群，如果出现手指又麻又胀痛，拿东西突然失手，甚至夜里痛醒，就要警惕“鼠标手”了。

病例：

“鼠标手”误当颈椎病

“医生，我的手指又麻又胀痛，半夜都麻醒了，有时拿个东西还会突然失手掉下来，这到底什么病啊？”近日，在广医三院康复医学科门诊，前来就诊的文姨（化名）向医生诉说手指麻痛已经有一段时间了，给她的生活造成了不便。

一开始，她以为是颈椎病引起的，可治疗了一段时间也没见好转。

“我到底该怎么办？”文姨很着急。

广医三院康复医学科医生帮她做了详细检查，发现文姨所说的其实是“鼠标手”。

症状：

手麻、拿东西突然失手

“‘鼠标手’，其实就是腕管综合征，是腕部正中神经受卡压而引起手指麻木疼痛和功能障碍。”广州医科大学附属第三医院康复医学科副主任技师王润妹介绍说，“鼠标手”好发于30～60岁人群，女性多于男性，特别是长期使用电脑和玩手机的人群、孕期和产后妈妈、风湿、类风湿病，糖尿病和腕部创伤人群、家庭主妇或长时间手持书本阅读的人群尤要警惕。

这种病有比较明显的临床表现，主要是手腕正中神经受压，食指、中指和无名指桡侧（手指靠拇指的一侧）麻木、有刺痛。患上“鼠标手”的人，可在拿东西时突然失手，夜里症状加重时甚至会痛醒，醒后甩手或搓手活动后又会有所好转。不仅手指痛，有些人还可能出现肘部及肩部疼痛。

不过，患上腕管综合征也不用太担心，积极配合治疗是可以康复的。目前治愈腕管综合征的方法有保守治疗、手术治疗和康复功能训练。保守治疗包括物理治疗、手法治疗、针灸治疗、激素局部注射等。王润妹建议，在保守治疗期间，可采用支具制动来控制病情发展。一般佩戴支具后，腕关节被控制在伸直中立位，有缓解症状作用，不影响睡眠。

而当腕管综合征卡压严重、经过保守治疗后仍效果不佳，可考虑咨询医生是否需要进行手术治疗，一般是做小切口减压及内镜手术。

康复：

多练这几招

对“鼠标手”患者，王润妹推荐，日常可在家多练下面几招来帮助康复：

第一招：屈手两手合并紧贴胸前，缓慢上下移动30次。

第二招：手臂伸直与肩膀同高，掌心贴墙，手指伸直向下有节律的来回振动，每个手5~7分钟。

第三招：加强动作

做第二招时，如果没有疼痛麻木感可以接着做这个加强动作——将手臂伸直与肩膀同高，掌心贴墙，手指伸直向下向拇指方向稍旋转有节律的来回振动1分钟，每个手5~7分钟。（见图三）

不过，想要甩掉“鼠标手”，最重要的是让手腕得到充分休息，日常避免或减少引起屈腕动作，如切菜、玩手机和打字、做针线活等，此外，平时还可以适当热敷帮助缓解症状。

判断：

用这三招自我检查

明明是“鼠标手”，文姨一开始却当颈椎病医，治疗时走了一段弯路。这并非个别现象。王润妹提醒，诊断“鼠标手”，确实需与颈椎病、糖尿病引起的末梢神经病变、外周神经肿瘤、颅内肿瘤等其他疾病鉴别开来。

如何才能及早发现“鼠标手”？她推荐可用下面三招做初步自查：

1.将自己手腕屈腕一分钟左右或者手指叩击腕部，拇指、食指及中指有放射痛者为阳性。

2.指压试验，在腕部正中神经卡压点用指压迫能诱发手指疼痛者为阳性。

3.伸腕试验，维持腕部过伸的动作，很快出现疼痛者为阳性。

用上面这三招自我检查，如果确定是阳性，可能存在“鼠标手”，必要时可在专科医生的指导下，进一步做肌肉电位测定、X线检查或核磁共振检查以帮助尽快确诊。