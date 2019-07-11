不敢打不敢骂，现在的家长教育孩子怎么这么难？

“孩子犯错打也打不得，骂也骂不得，我们该怎么办?”接连不断有少年因为父母管教而自杀的新闻出现，家长们也慌了神。

孩子犯错可以惩罚吗？

答案是肯定的。

当孩子出现不当言行的时候，惩罚是可取的。孩子越小，他的规则感和道德感其实非常低，一件事能不能做，通常是看做了之后的结果。如果得到了父母的奖赏，这种行为就会增加，反之则减少。

但是父母对于某类事件的态度应该保持一致。如果父母对同一事件的态度和惩罚不一致，会导致孩子的认知陷入混乱，对父母的信任感也会降低。

首先我们必须要明确的是，惩罚的目的是纠正孩子的不当言行，绝不是为了宣泄个人情绪或是让孩子受到打击。

家长会发现，孩子挨了一顿打后确实能老实一阵，但是没多久又会故技重施。因为打骂之下，孩子预知了行为可能产生的后果，容易产生逆反(“你打又怎样”)和侥幸(“只是骂一顿”)的心理，却没有学会应对类似错误事件的方式。

我们要通过惩罚来纠正孩子的错误认知，发展正确的认知，从心底认识到自己的错误，从而主动改变。而这些都是体罚和侮辱性言语所不能带来的，严厉的打骂不仅会打击孩子的自尊和信心，还让他们丧失了学习问题处理能力的机会。

在什么情况下可以惩罚孩子？

惩罚需要抓住当下的时机，不要秋后算账。

对于孩子的任何言行，我们都要及时作出反馈。特别在孩子出现不恰当言行的时候，及时制止，这时候的教育效果是最好的。惩罚不及时会让孩子产生侥幸心理，秋后算账则会让孩子在陷入焦虑不安的情绪中。

当然，不论是外向或敏感的孩子都需要足够的尊重。如果在公共场合，需要将孩子带到单独的场合再进行教育。

什么样的惩罚才是有效又不伤害孩子的呢？

心理学上将惩罚分为正负两种。

第一种“正惩罚”就是加入他们平时不喜欢做的事。例如，收拾自己造成的“残局”，打扫房间半小时等。

第二种“负惩罚”就是失去他们喜欢的事物作为代价。例如，让为了抢礼物而打架的孩子同时失去这件礼物。

但是，在实施这些惩罚之前，我们必须要做的是，告诉孩子整件事件中他们做错了什么，造成了什么样的后果和伤害，如果是他们自己是否愿意接受这样的遭遇，他们应该怎么做来弥补这个错误……能让孩子在错误中获得成长的“惩罚”才是有效的。

对年龄稍大的青少年的“惩罚”，需要家长更多智慧。青少年在强烈的独立意识和“成人感”驱使下，需要家长平等地对话、认真地倾听，通过自己丰富的人生阅历给予孩子启发。

孩子的成长只有一次，非常珍贵。我们即使再忙也要放缓心态，耐心地参与他们成长的每一步。