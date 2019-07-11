新型嗜肺军团菌毒素被“捕获”

从引发“空调肺”的“危险分子”——嗜肺军团菌中，浙江大学生命科学研究院朱永群团队鉴定出一种新型毒素RavD，它能定向“切割”来自宿主细胞的标签，逃过免疫识别，让自己不断扩增壮大，最终导致重症肺炎。相关研究论文日前在《自然·微生物学》上发表。

嗜肺军团菌引起的重症肺炎俗称“空调肺”。嗜肺军团菌进入人体后，在巨噬细胞的胞内，给自己建起膜泡，并以15分钟一代的速度扩增，最终导致巨噬细胞的裂解。朱永群说，嗜肺军团菌能产生300多种效应蛋白，效应蛋白俗称细菌毒素，它们各司其职，合力将宿主细胞打败。“细菌毒素专从泛素化这个关键的生命过程下手。”泛素化，就像在特定时期给蛋白质打上“标签”，决定蛋白质下一步该往什么方向发展。而细菌见招拆招，用各种方法干扰宿主打“标签”——不让“贴”，让“贴”错地方，或者把“标签”切碎，即“去泛素化”。

自上世纪80年代以来，科学家一直在寻找细菌“去泛素化”的工具。但是，能够切割不带“分叉”的线性泛素链的毒素，一直没有露出真面目。朱永群团队在试管中设计了一个“破案”场景：底物是线性泛素链，一一试验43种细菌的裂解液。试验发现，只有嗜肺军团菌拥有“剪刀手”，能特异地切割线性链，不切割带任何“分叉”的异肽键泛素链。在明确了搜索范围后，最终鉴定出这个独特的毒素为RavD。

线性泛素链在细胞生命中功能独特。当嗜肺军团菌最初进入巨噬细胞、搭建膜泡的瞬间，巨噬细胞能识别出这个“闯入者”，对膜泡“标记”线性泛素链。线性泛素链会引发炎症反应，引导其他吞噬类细胞清除被攻陷的巨噬细胞。“但RavD毒素能把‘标签’切碎，不让细胞觉察。它就像是一座危房的‘粉刷匠’，把一个病入膏肓的细胞‘打扮’成健康的细胞，得以躲过宿主的免疫反应。”朱永群说。

据了解，嗜肺军团菌的300多个毒素中，人类已经知道其中20多个功能，RavD是最新被确定功能的细菌毒素。