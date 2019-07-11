抓住三伏祛湿季 莫让湿邪染重疾

一年中气温最高、最闷热的三伏天即将到来，“冬病夏治”成了夏季养生保健的热门词汇。中国中医科学院针灸医院副主任医师董峰近日在做客新华网时表示，由于夏季气候潮湿闷热以及人们贪凉熬夜等不健康的生活习惯，导致人体很容易被湿邪侵袭，冬病夏治作为我国中医特色疗法，其本质是治“湿”。

“湿气会导致全身多种疾病，又难于去除。夏季阳气生发，人的新陈代谢快，尤其是三伏天，是祛湿的好时节。”董峰说。

冬病夏治 本质在于治“湿”

大家耳熟能详的冬病夏治，到底治的是什么呢？董峰解释，冬病夏治主要治的是冬季的常见病，例如冬季高发的心脑血管疾病、颈肩腰腿痛、呼吸系统疾病以及肿瘤等恶性疾病。在董峰看来，这些疾病很大程度上都与湿气有关。

在风、寒、暑、湿、燥、火这致病的“六淫邪气”中，湿气是最难调理的。中医认为，湿是阴邪，容易伤害阳气，尤其容易损伤脾阳，导致全身多种类型的疾病。

“大暑小暑，上蒸下煮”。在夏季，尤其是三伏天，温度高、湿度大，人们常常感觉疲惫、身体沉重，即使睡眠充足也会感觉困倦。再加上夏季吃冷饮、吹空调比较多，都会引发湿气过重。除了天气原因外，董峰总结了导致湿气重的另外几点原因：

首先，情志致湿。喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等各种情绪都会对人体造成影响，例如，经常生气会引发肝胆湿热，经常忧虑的人容易出现肺和大肠的湿热。

第二，饮食致湿。经常吃辛辣、寒凉容易伤脾胃，尤其是在夏季，本身天气炎热，吃辛辣、寒凉容易出现代谢紊乱，湿气更难以排出。

第三，药物致湿。糖尿病、高血压等慢性病需要长期用药，在药物的副作用中，很多都会影响肝肾、肠胃的健康，这些副作用以肝胆湿热、脾胃湿热的形式出现。“药物致湿比较普遍，但是生病又必须吃药，建议服药的患者尤其要注意祛湿。”董峰说。

第四，环境致湿。梅雨时节、三伏天气，室内加湿器使用过度，都会引发体内湿气。

第五，不良习惯致湿。现在是“全民熬夜”时代，学习、工作、娱乐都让人睡得很晚。中医讲，人卧则血归于肝，如果到了休息时间还不睡觉，肝脏会继续工作代谢，得不到休息。此外，熬夜要用眼，更加剧了肝脏的负担，引起肝胆代谢紊乱，诱发肝胆湿毒。董峰表示，经常熬夜的人会感觉头昏脑涨，眼干涩、胀痛，胁肋疼痛，爱长吁短叹等，这些都是肝胆湿热的表现。

“湿气无所不在，非常容易侵入、积聚在人体。男女老幼都应该有祛湿的意识。”董峰说。

湿毒由表及里分五级 夏季祛湿正当时

董峰在多年的行医过程中，专注于祛湿方面的研究，有多年的理论研究和实际临床经验，他将湿邪致病按照由表及里分为五级：

一级湿毒在表皮，可以用油、痘、疹、痒、疮来概括。

二级湿毒在肌肉，表现为酸、重、困、乏、肿。肌肉酸痛、身体疲乏、身体浮肿、头重如裹等。

如果在一级、二级湿毒没有得到很好的控制，湿毒就会进入三级，在骨骼，表现为颈肩腰腿痛，颈椎、腰椎间盘突出，肩周炎等。

四级湿毒在脏腑，表现在心肝脾胃肾。肺部、肝胆、脾胃、膀胱的湿热。

五级湿毒是肿瘤。

董峰表示，湿气有粘滞的特点，所谓“千寒易除，一湿难去”，如果不加以干预，湿气就会一直黏着人体，层层入侵，最终严重危害身体健康。

那么，为什么在夏季更适合祛湿呢？董峰表示，人其实在一年四季都会受到湿邪的困扰，而夏季炎热，人体代谢快、出汗多，再加上夏季吹空调、吃寒凉，受风寒的机会比较多，因此应格外注意祛湿。另一方面，夏季新陈代谢快，体内的湿毒会从内往外走，如果此时能“推”一把，借助汗液代谢加快，就能帮助湿气排除。因此三伏天是祛湿的好时节。

祛湿不只是简单的红豆+薏仁

在日常中，我们经常会听到有人说感觉最近湿气重，喝点红豆薏米水祛湿。确实，中医理论中有一句经典——薏仁用对，祛湿加倍，薏仁的祛湿作用是十分明确的，但如何吃、吃生熟、吃多少，都非常有讲究。红豆也并非是日常最常见的红小豆，而是赤小豆。

此外，薏仁红豆是针对下焦湿热的，而对于上焦湿热，需要用藿香等药性轻的药，中焦湿热需要用陈皮、荷叶等药性平和的药，所以在没有辨明湿气类型的情况下，随意用薏仁红豆是十分片面且无效的。

单熬水也不行，如果水的配比掌握不好，薏仁红豆水反而会加重水湿。董峰建议，在有条件的情况下，可以选用易于人体吸收的祛湿膏方。

关于三伏天的养生原则，董峰表示，首先要保证平衡的心态，保持开心、快乐，避免情志致湿。

第二，在饮食中要尽量少食辛辣和寒凉，这是避免湿热在体内集聚的重要方式。

第三，因病服用药物的患者，在服药的同时要注意祛湿。

第四，养成良好的生活习惯，按时起居，注意眼睛休息，适当锻炼、运动。

此外，可以注意多吃一些利于祛湿的食物，如冬瓜。也可以选用一些具有正规中医背景、质量有保证的膏方。