中国约2亿人受颈肩腰腿痛折磨 这几类人群易中招

二十出头的白领深受颈腰椎疼痛困扰，四五十岁的中老年人群患上骨关节炎……骨科疾病来势汹汹，打得我们措手不及。

数据统计，目前我国腰椎病患者已突破2亿人，颈椎病患者也有1.5亿人，并且越来越年轻化。在我国，60岁以上人口已经超过了2亿，而据估计，其中骨关节炎患者过亿。每个人都不得不防！

伏案年轻白领首当其冲

过去被视作老年病的颈椎病，现在却愈来愈“青睐”年轻白领，患者年龄已出现年轻化趋势。其中，教师、打字文员、会计、科研人员等长期低头伏案工作或头颈常向某一方向转动的人群，往往容易“中招”。

颈椎是人体中最“金贵”的部位，它上承头颅，下连躯干，既是脊椎中活动最多的部位，也是中枢神经和外周神经相连通的交通枢纽，一旦“发生故障”，后果严重。医学上发现颈椎病至少可引发包括高血压、糖尿病、心脑血管疾病、消化道疾病、恶性肿瘤在内的全身70种病症，严重的甚至还有可能导致人体瘫痪。

长时间驾车易患腰椎病

职业司机是腰椎间盘突出的高发人群。有研究表明，人在保持坐姿的时候，腰椎承受的压力是最大。如果坐姿不良，则椎间盘内压力会飙升到平卧位时的11倍。这就容易加速腰椎间盘的退行性病变，导致腰椎间盘的纤维环破裂，里面的髓核从破裂处流出，压迫到旁边的神经根（如坐骨神经），使神经根出现水肿、粘连，从而导致腰间盘突出，引起腰疼、腿麻、腰椎痛的症状。所以，司机长时间开车，保持坐姿状态，容易导致腰间盘突出的发生。

骨关节病成老年人“行动杀手”

骨关节病是中老年人群中较为常见的关节疾病，男女均可发病。60岁以上的人口中，50%的人群在X线上有骨关节炎表现，其中35%-50%有临床表现；75岁的人口中，80%以上的人有骨关节症状。该病的致残率高达53%。

骨关节病好发于负重大、活动多的关节，如膝、手、髋、脊柱等。如果不加以重视，就会拖成慢性疼痛，进而形成关节的畸形，最终导致关节的功能障碍、活动受限，从而会影响病人的生活质量。

专家提醒：“颈肩腰腿痛作为慢性病，不好治愈，选择科学的方法趁早调养是关键。尤其肩颈部十分娇弱，稍有不慎，反而造成额外损失。”