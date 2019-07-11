孙 洁 编译

世界上有很多聪明人，事业上取得了更大成就。我们常津津乐道他们到底做了什么，才能这样出类拔萃，但其实，一个人的成功，不仅在于他做了什么，还在于他不做什么。近日，美国“生活家”网站刊文，总结了聪明人尽量避免去做的那些事。

1.不乱花钱。要管好自己，先要管好钱。聪明人不会当“月光族”。量入为出是一种品质，既不一味贪图享乐，也不当守财奴。管理好自己的钱，不买不需要的东西；学会存钱，积少成多。积聚的财富和强大的自控力常常是一个人底气的来源。

2.不过分依赖他人。俗话说：“在家靠父母，出门靠朋友。”每个人都有一个人脉圈，遇到事情可以找人帮助。但如果过分依赖别人，你是无法进步和长久发展的。聪明的人很早就懂得“独当一面”的重要性，避免事事都求人。

3.不纠结以往过错。每个人都有失误的时候，很多人觉得出错会让人失望，非常丢脸，于是长时间一蹶不振。而聪明人不会破罐破摔，也不为失误找借口，而是从中吸取教训，下次做得更好。

4.不被反对声音打败。我们很容易被别人的意见左右。一个人在反对的声音面前如果没有主见，要么会无所适从，要么打退堂鼓，最后都会以失败告终。聪明人不会受反对声音的左右，而是坚持自己的想法，并去找能够倾听他、欣赏他的益友，让理想变成现实。

5.不树敌太多。无论做什么事业，都有可能与他人产生矛盾。但你们不是天生的敌人，只是认知或观点不同。聪明人遇到矛盾时不会急于争论，而是倾听他人并反思自身的不足，有则改之，无则加勉，不让矛盾加深。

6.不敷衍。聪明人有自信，但不会轻敌，即使事情真的不难完成，他们也会一板一眼地去做，让一切尽在掌握中。

7.不冒无谓的险。每个人在人生中都有需要冒险的时候，似乎冒的险越大，收获越大，于是有人不惜莽撞行事。聪明人也会冒险，但不会冒无谓的险。他们不会不系安全带开车，也不会轻易接受陌生人的小恩小惠。他们会踏踏实实地做事，不相信天上掉馅饼的事。▲