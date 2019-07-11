上海读者孟女士问：最近，我发现市场上出现了一种“脱因咖啡”，它宣称不含咖啡因，这让喜欢咖啡味道但对咖啡因不耐受的我非常欣喜。但脱因咖啡是怎么制作的，它真的不含咖啡因吗，能不能放心喝？

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：脱因咖啡一般指去除了97%以上咖啡因的咖啡，它也含有少量咖啡因。通常来说，一杯脱因咖啡的咖啡因含量为 1~5 毫克。需要说明的是，正常人适量摄入咖啡因是安全的，不必过分担心。美国食品和药品管理局（FDA）、加拿大卫生部等权威健康机构均认为，对于健康成年人来说，每天摄入不超过400毫克咖啡因是安全的。

脱因咖啡相比普通咖啡多了一个提取咖啡因的过程。提取在咖啡豆烘烤前进行，主要方法有3种。其中水洗法和超临界气体法分别会用到水和二氧化碳，这两种物质我们每天都会接触到，也是很安全的。另外一种是有机溶剂萃取，常用的是二氯甲烷和乙酸乙酯。一说到有机溶剂，很多人会担心不安全。其实，二氯甲烷的沸点非常低，只有 40℃左右，这样脱因处理后的咖啡豆再经过200℃高温烘焙，根本不会有残留。乙酸乙酯是FDA认定的“通常被认为安全”的化学物质，可以在食品中作为食用香料来使用。所以，脱因咖啡可以放心饮用。

普通咖啡和脱因咖啡的区别主要体现在，第一颜色差异。去除咖啡因会改变咖啡的外观。比如，水洗法脱因咖啡的咖啡豆颜色要比普通咖啡生豆的颜色深一些。第二，重量不同。脱因咖啡豆更轻，密度更低。第三是味道。脱因咖啡的味道通常更淡。所以，如果喜欢味道浓郁的咖啡，脱因咖啡可能不是很好的选择。但如果不耐受咖啡因，脱因咖啡绝对是最佳选择。▲