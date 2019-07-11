受访专家：扬州大学旅游烹饪学院烹饪系副教授 丁应林

糖是厨房中常见的调味品，品种多样，应该怎么用呢？本期《生命时报》特邀扬州大学旅游烹饪学院烹饪系副教授丁应林，为大家详细介绍。

白糖多用于调味和制作拔丝类食物。白糖性平、味甘，主要有白砂糖和绵白糖两种。白砂糖甜味纯正，适用于咖啡和红茶的调味；绵白糖比白砂糖易溶于水，在一般饮品、点心和其他糖制食品中比较常见，放在菜肴中可以增加菜的甜味及鲜味，还能增加菜肴的光泽。白糖可以中和酸味和辣味，让菜品味道更柔和。炒菜时不小心把盐放多了，加入适当的白糖可以解咸。炒苦瓜时放入白糖可减轻苦味。此外，将白糖下锅，加入油和适量清水，炒至金黄色琉璃状，可用于制作拔丝类菜品，如拔丝香蕉、拔丝红薯等。

冰糖适合“上糖色”和炖制甜羹。冰糖有单晶和双晶之分，相比之下，单晶冰糖的纯度更高一点。这两者在用途上稍有差别，给菜肴“上糖色”时，选择多晶冰糖，其口味更加天然，色泽也更亮丽。但大块多晶冰糖需要敲碎使用，并且在同等温度下，小块的单晶冰糖更易融化，因此单晶冰糖在烹饪加工中的应用方便，比如，制作冰糖燕窝，或者泡菊花茶。

红糖制作小吃和烘焙。红糖由于具有特殊的糖蜜味，比较适合煮红豆汤、制作豆沙等小吃。另外，红糖也常用于烘焙。红糖具有吸水性和加强防腐的作用，烘焙时放入可使面包松软，延长保质期。也可在制作布丁时加红糖，达到增加色泽、增添风味的效果。（特约记者 黄 晨）