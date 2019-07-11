东西被抢，不能一味谦让

国家二级心理咨询师 琚金民

5岁的甜甜与4岁的表弟越越经常一起玩耍，每当两人争抢玩具时，甜甜的妈妈总是告诫她：“你是姐姐，要让着弟弟。”长此以往， 甜甜性格开始变得小心翼翼。事实上，从心理学角度讲，这种一味的“谦让教育”不妥，把孩子教成了老好人，习惯了忍气吞声、不争不抢，渐渐就会丧失自我。

在孩子东西被抢时，作为家长，可在不远处观察，如果在可控范围内，就让孩子自己处理。如果孩子间的矛盾愈演愈烈，家长要及时出面制止，并安抚孩子的不良情绪。事后告诉孩子：你自己的东西，你有支配权。别人想玩，若是你同意，就可以借出，不愿意可以不给。

生活中还有两类父母的做法，也应及时纠正，以免给孩子起了不好的示范。1.以暴制暴。有的家长见孩子东西被抢，就怂恿孩子抢回来；有的亲自去抢，还指责、打骂对方孩子。这种以暴制暴的方式，会让孩子习得粗暴的做法，时间久了，人际交往中容易遭到伙伴的排斥。因此，家长面对孩子间的纠纷，要懂得平心静气，教孩子用理智的方式化解争端。2.不遵从孩子意愿。有的家长无视孩子的意愿，在他们玩得正高兴时，强行让孩子把自己的玩具让出。如果孩子不肯，家长就指责他“不懂事，对人不礼貌”。在道德绑架下，孩子可能不得不让，但心里的委屈会慢慢影响性格，使其变得懦弱，长大后容易被欺负。如果家长想要孩子谦让，要听从他的心声，做通工作，让孩子心甘情愿地让，切不可强行命令。▲