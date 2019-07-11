6月19日，日本参议院全体会议上一致通过了《防止虐待儿童法》和《儿童福祉法》修正案。修正案不仅明确规定监护人教育儿童时不能体罚，而且提高了儿童福利机构的权限，如果发现儿童遭到虐待，可以立即隔离受虐儿童和其监护人。修正后的法案将于明年4月实施。

此次之所以修改法律，一是日本儿童受虐待数量逐年攀升，已经成为一个重大社会问题。二是去年3月和今年1月，两名女童因被虐待而死。女童相继死亡事件引发日本全社会的关注和对法律修改的请求。这次修正案明确了“大人不能打孩子”这一点，就是源于这两名受害女童的悲惨经历：很多家长打着“教育孩子”的名义，对其实施体罚，甚至残害。由于体罚孩子多在家中发生，所以很难被人发现和制止。

为了加强对儿童的保护，修订后的法案规定，日本政府会彻底听取孩子们的意见，任命专家并建立专门机构为儿童发声。另外，日本学校也已全面禁止体罚学生，所以未成年人在校期间不会受到教师和校方的任何体罚。